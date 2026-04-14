Triple H contesta a las críticas por el camino a WrestleMania 42: “Lo sé...pero eso no nos da un lugar a dónde ir”

Triple H El ex luchador y ahora ejecutivo de WWE señaló que reconoce la molestia de la afición con lo que han sido los meses previos a la "vitrina de los inmortales"

Esta semana se llevará a WrestleMania 42 con dos noches en el Allegiant stadium de Las Vegas. Sin embargo, “el camino” hacia la edición de este 2026 ha sido fuertemente criticado por fans del wrestling. Rivalidades anticlimáticas, historias poco desarrolladas o talentos mal aprovechados son algunas de las principales quejas del público estadounidense e internacional. Ante esta situación, el Director de Contenido y miembro del Salón de la Fama de la empresa dio su postura ante estos señalamientos

¿Qué dijo Triple H por las críticas a Wrestlemania 42?

En una entrevista para el canal oficial de WWE, Paul Levesque, mejor conocido como Triple H, fue cuestionado acerca de los comentarios negativos en redes sociales respecto al rumbo creativo que ha tomado la empresa y particularmente las decisiones sobre cómo se construyeron las dos funciones de Wrestlemania de este 2026.

“Es gracioso cuando la gente habla, ya sea en internet o directamente te lo dicen los fans.

-No me gustó eso.

-Sí, lo sé. Creeme, soy el primero en señalar: esto no funcionó, esto no estuvo bien, arruinamos esto.

Sabes, a veces pones las cosas y piensas: esto va a estar decente, esto no va a ser grandioso. Nos ha pasado durante este año. Hay momentos donde sabes que el show va a ser bueno y hay veces que tienes que poner el ´pie en el acelerador. El truco está en poner a todo el mundo con la misma mentalidad de pensar en el mañana. Todo el tiempo la gente hace sugerencias de hacer cosas y sí, suena grandioso, pero eso no nos da un lugar a dónde ir.

¿Por qué ha sido criticado el Camino a Wresltemania 42 de WWE?

“La vitrina de los inmortales” representa el mayor evento de lucha libre en los Estados Unidos, donde se busca que lo mejor del año se presente en una noche épica llena de emociones y grandes historias. Los meses previos son claves para construir las historias y que culminarán en la doble función. Sin embargo, varios fans han mostrado su desacuerdo por diferentes razones

Falta de rumbo

Una de las principales quejas es que, para los fans, la dirección creativa no ha mostrado un rumbo sólido, lo que ha generado cambios que se sienten poco orgánicos.

Como ejemplo, este 2026 es el combate entre Randy Orton y Cody Rhodes. En un principio, se esperaba que “La Pesadilla Americana” enfrentara a Drew McIntyre en una lucha por el título, situación que quedó descartada durante marzo para que Rhodes enfrentara a su antiguo mentor en “The Legacy”.

Esta historia tuvo otro giro inesperado cuando la WWE insistió en incluir a las celebridades estadounidenses Pat McAfee y Jelly Roll como parte de la rivalidad en vez de concentrarse en la historia que compartieron Randy y Cody años atrás.

Mal Bookeo

Por otra parte, otros fans han destacado que los eventos grandes y las funciones semanales no han sido aprovechados de la mejor manera para ir construyendo las rivalidades, lo que ha generado una falta de consistencia en las mismas.

Tal ha sido el caso de Gunther. El “General del Ring” ha sido impulsado este año como el “asesino de carreras” luego de derrotar a John Cena y a AJ Styles en sus respectivos combates finales. Sin embargo, comenzó una rivalidad con Dragon Lee en Raw que no llevó a ningún lado para luego no tener apariciones durante varias semanas.

Finalmente, se optó por darle un combate ante Seth Rollins de última hora para justificar la presencia de ambos sin una historia realmente clara o sustentada.

Talento desaprovechado y comparaciones

Por otra parte, la AAA, cuya dirección creativa está a cargo de Mark William Calaway, mejor conocido como The Undertaker ha sido ampliamente reconocida por la afición mexicana, especialmente por la construcción de historias y el desarrollo de los diferentes personajes de la marca.

El ejemplo más claro es la rivalidad entre El Grande Americano y El Original Grande Americano, quienes comenzaron su enfrentamiento directo en Royal Rumble y originalmente pensados para ser parte de Wrestlemani 42. En los shows de Raw, El Chaparro aparecía como Face y El Grande como heel, situación que no terminaba por convencer al público estadounidense.

Finalmente, la disputa por el personaje cayó principalmente en AAA, regalando momentos como el triunfo de El Grande en el evento Rey de Reyes, El Original golpeando a Pimpinela Escarlata o más recientemente al comediante mexicano Alexis ‘Ojitos de huevo’ durante una función. Ahora, la rivalidad culminará el próximo sábado 30 de mayo en “La Noche de los Grandes” en un combate máscara contra máscara que ha comenzado a alzar las expectativas de la grada nacional.