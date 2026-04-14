Álvaro Ortiz y Alejandro Madariaga defienden los colores de México en el Tulum Championship

Tulum Championship. Álvaro Ortiz juega su segunda temporada completa en el Korn Ferry Tour. (Foto especial)

El Korn Ferry Tour pasa esta semana por territorio mexicano con el Tulum Championship at Riviera Maya, a jugarse del 16 al 19 de abril en Tulum, Quintana Roo, donde Álvaro Ortiz y Alejandro Madariaga son los únicos mexicanos en el field de 156 jugadores.

Ortiz de 30 años y único con membresía en la gira de ascenso al PGA Tour, jugará en Tulum su noveno torneo del 2026, en el que buscará primero librar el corte en un field muy competitivo, y después luchar por obtener su mejor resultado de la campaña. Hasta el momento, el tapatío tiene un T26 en el Lecom Suncoast Classic.

Ortiz junto a Jay Card III (USA), el novato Hunter Eichhorn (USA), Jeremy Gandon (FRA) y el campeón defensor Bryson Nimmer (USA), figuran entre los jugadores a seguir en el torneo que reparte una bolsa de un millón de dólares de los cuales 180 mil dólares son para el campeón.

Card III logró su mejor resultado profesional (T2) en el Lecom Suncoast Classic, Hunter fue Top 10 en el mismo torneo y es octavo puesto en la Lista de Puntos del KFT.

A su vez, Gandon consiguió su segunda victoria en el KFT en el Lecom Suncoast Classic y es el tercero de la clasificación de puntos, e Ian Holt, es el actual líder de la temporada.

Eugenio Chacarra debuta en el KFT

Trotamundos. El español Eugenio Chacarra jugará por primera vez en el Tulum Championship at Riviera Maya.

Hasta Tulum ha llegado Eugenio Chacarra exjugador LIV Golf y que ahora juega en el Tour Europeo. Será la primera vez que el joven español, quien alguna vez fue compañero de Abraham Ancer con el equipo Fireballs GC, juegue un torneo del KFT.

En 2025 Chacarra recibió una exención para el Hero Indian Open del DP World Tour y ganó el evento para obtener el estatus completo en Europa. Ahora anda por acá en la gira de ascenso porque sueña llegar al PGA Tour.

Alejandro Madariaga recibió una exención para jugar por primera vez un torneo del KFT, el poblano fue el mejor de los mexicanos en el WWT Championship en Los Cabos del PGA Tour, termino en el T46 y ahora espera también tener un buen resultado en la gira de ascenso.

El torneo cuenta con 17 ganadores del PGA Tour, con un total de 27 victorias, liderados por los tres veces campeones Cameron Champ y Jim Herman.

Inicia el PGA Tour Américas

La espera terminó para los jugadores del PGA Tour Américas, esta semana inicia la temporada 2026 con el EPC Brazil Open en el Campo Olímpico de Golf Río. En el field de 144 jugadores estará como único mexicano Omar Morales.

El poblano de 23 años, ganador de tres eventos a nivel universitario en UCLA y noveno del ranking de PGA Tour University en 2025, está listo para iniciar su primera temporada completa como profesional. En su carrera ya jugó seis torneos del PGA Tour, incluyendo dos apariciones en el U.S. Open, y otros ocho del Korn Ferry Tour.

En Brasil se jugará el primero de los 15 torneos del PGA Tour Américas.