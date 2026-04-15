Consejo capitalino condena expresiones misóginas contra la árbitra Katia Itzel García

TODOS SOMOS KATIA ITZEL. La árbitro central Katia Itzel García fue violentada en sus derechos. (Alex Cruz/EFE)

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) expresó su “profunda preocupación” por las agresiones verbales de carácter misógino que, de acuerdo con testimonios, enfrentó la árbitra mexicana Katia Itzel García durante un partido reciente de la Liga MX.

El organismo capitalino se refirió a los hechos ocurridos el pasado domingo 12 de abril, durante el encuentro entre Pumas y Mazatlán, en el que la silbante habría sido objeto de expresiones discriminatorias luego del desempeño de sus funciones arbitrales.

TESTIMONIO Y SEÑALAMIENTO DIRECTO

En un comunicado oficial, el Copred retomó el testimonio de una fotoperiodista, quien denunció que el director técnico del Mazatlán, Sergio Bueno, habría utilizado la expresión:

“Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos”,en respuesta a una decisión arbitral de Katia Itzel García, quien posteriormente lo expulsó del encuentro.

Para el Consejo, este tipo de manifestaciones no pueden justificarse como parte de la “pasión del juego”, ya que reproducen estereotipos de género y deslegitiman la autoridad de las mujeres en espacios históricamente masculinizados como el fútbol profesional.

VIOLENCIA SIMBÓLICA INADMISIBLE

“Se trata de expresiones que constituyen formas de violencia simbólica inadmisibles, tanto en el deporte profesional como en cualquier espacio público”, advirtió el Copred, al subrayar que este tipo de agresiones refuerzan prejuicios y normalizan la violencia verbal contra las mujeres.

El organismo enfatizó que permitir este tipo de conductas envía un mensaje grave y preocupante, al sugerir que las mujeres deben “probar” su autoridad, que su desempeño está sujeto a prejuicios y que la violencia verbal es tolerable bajo el contexto deportivo.

CONTEXTO MUNDIALISTA AGRAVA EL CASO

La gravedad del episodio, recalcó el Consejo, se acentúa debido a que México será una de las sedes de la Copa del Mundo 2026, junto con Estados Unidos y Canadá, y a que Katia Itzel García ha sido designada como árbitra para dicha competencia, consolidándose como una de las principales representantes del arbitraje mexicano a nivel internacional.

En ese contexto, el Copred consideró indispensable que el fútbol mexicano envíe señales claras de compromiso con la igualdad y la no discriminación, especialmente de cara a un evento de alcance global.

LLAMADO A LIGA MX, FMF Y COMISIÓN DE ÁRBITROS

El Consejo hizo un llamado firme a la Liga MX para adoptar una postura clara y pública de tolerancia cero frente a cualquier expresión discriminatoria, tanto dentro como fuera de la cancha.

Asimismo, exhortó a la Comisión de Árbitros a proteger activamente la integridad y la dignidad de las personas árbitras, además de fortalecer sus protocolos internos. En tanto, pidió a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) investigar de manera diligente los hechos y establecer criterios claros de sanción ante conductas discriminatorias.

Un hecho histórico para el arbitraje mexicano

Katia Itzel García se convertirá en la primera mujer mexicana en oficiar como árbitra central en un Mundial varonil, donde representará a México junto con César Arturo Ramos Palazuelos.

La Copa del Mundo 2026 arrancará en junio próximo, y su partido inaugural se disputará el 11 de junio, cuando México enfrente a Sudáfrica en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, escenario emblemático para el fútbol nacional e internacional.