Alejandro Madariaga y Álvaro Ortiz avanzan en el Tulum Championship

Torneo en Tulum. Alejandro Madariaga libra su primer corte en un torneo del Korn Ferry Tour. (Foto espe)

Los mexicanos Alejandro Madariaga y Álvaro Ortiz jugarán todo el fin de semana en el Tulum Championship at PGA Riviera Maya, ambos libraron el corte en este torneo del Korn Ferry Tour que se juega en Quintana Roo.

Para el poblano Madariaga, que es la primera vez que juega un torneo en la gira de ascenso, esta es una excelente oportunidad de jugar ante algunos de los mejores del mundo.

En dos rondas Madariaga ha firmado 70 y 72 golpes para un total de 142 (-2), ahora comparte el sitio 35, después de iniciar en el Top 20.

Mientras tanto el tapatío Ortiz que tiene membresía en la gira se repuso de un mal inicio de 75 golpes y con un 68 del viernes le alcanzó para avanzar al fin de semana con un acumulado de 143 (-1).

En la punta del torneo se localiza el estadounidense Caleb VanArragon después de recorridos de 66 y 69 para 135 (-9), le sigue el canadiense Stuart McDonald con -8 golpes en el acumulado.