Arqueros de la UNAM obtuvieron cinco medallas en la Copa Presidente 2026

Arqueros de la UNAM

Los seis arqueros de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) contendieron la Copa Presidente 2026, certamen nacional organizado por World Archery México, celebrado en la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento-Tlaxcala, en Apizaco, entre el 18 y el 22 de marzo. En total compitieron 535 tiradores provenientes de 23 distintas delegaciones.

La arquera perteneciente al Programa de Extensión de Tiro con Arco de la UNAM, Martha Gómez Noriega, compitió en la categoría máster femenil, de arco compuesto. En la ronda de clasificación la atleta auriazul, de 62 años de edad, obtuvo la presea de oro en la ronda olímpica de eliminación, imponiéndose con 110 puntos a la arquera local, Bricia Morales, quien hizo 59 puntos.

“Mi objetivo principal siempre fue ganar el primer lugar. Una vez que me cuelgan la medalla de oro, celebrar con mis compañeros de equipo de la UNAM, entre ellos mi hijo, Emilio Gómez Gómez, fue una sensación que no se puede describir con palabras”, manifestó Gómez Noriega.

En cambio, el alumno de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, Uriel Castro Pérez, consiguió dos medallas de plata en la contienda. La primera la ganó de forma individual en la categoría sub-24 varonil, de arco compuesto, con enfrentamientos en el cierre del evento.

Durante la semifinal, Castro Pérez empató a 138 puntos, obteniendo el pase a la final, la cual perdió por solamente un punto. La segunda presea la adquirió con su compañera Ana Arcos López, de la Facultad de Psicología, en el equipo mixto de la categoría sub-24, de arco compuesto.

“Fue un torneo bastante competitivo, sobre todo en mi semifinal individual, ya que tuve que tirar una flecha de desempate por primera vez en mi vida. Sin embargo, en el momento en que me colgaron cada una de las dos medallas sentí mucha felicidad y satisfacción al ver que mi desempeño en la Copa tuvo buenos resultados”, aseguró Uriel Castro.

Asimismo, Francisco Pérez Jiménez, de la Facultad de Ciencias, y Gabriela Baeza Fonseca, de la Escuela Nacional Preparatoria plantel 1 Gabino Barreda, ganaron la medalla de plata en las categorías mayor varonil, de arco compuesto, y sub-21 femenil, de arco compuesto, respectivamente.

“Me siento muy contento. Lograr esa medalla de oro, además de sumar las otras cuatro de plata, con el resto de los chicos, confirma que el nivel del equipo es muy sólido”, declaró el presidente y entrenador de la Asociación de Tiro con Arco de la UNAM, Kevin del Valle.

La Copa Presidente procedió también como la primera fase del Proceso Selectivo Nacional rumbo al Campeonato Panamericano Juvenil y Máster de tiro con arco en Medellín, Colombia, a celebrarse en mayo. La delegación mexicana cuenta con tres plazas en Juvenil y tres en Máster para dicho evento y estas se designarán con los tres mejores puntajes de la Tabla de Bonificaciones Nacional. La segunda y última fase del proceso de selección será en la Olimpiada Nacional Conade 2026, a finales de abril.

La arquera, Gabriela Baeza Fonseca, al ganar la presea plateada en la Copa Presidente, sumó en total 89 puntos entre la ronda clasificatoria y la olímpica, la cual actualmente la posiciona en el tercer lugar de la Tabla de Bonificaciones Nacional en la clasificación juvenil.

“Estoy orgullosa de mí misma al acceder al proceso de Selección Nacional Juvenil, aunque me siento algo nerviosa, porque no me sentí muy cómoda con mi rendimiento durante la Copa. He mejorado mi equipamiento para dar mejores resultados en la Olimpiada Nacional y planeo esforzarme muchísimo durante los entrenamientos para ganarme ese lugar en el representativo mexicano juvenil”, puntualizó Baeza Fonseca.

La competidora, Irena Montaño Haces, alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, obtuvo la segunda mejor puntuación durante la ronda de clasificación en la categoría sub-21 femenil de arco compuesto, y sumó puntos en la Tabla de Bonificaciones, esto la colocó en el quinto puesto en la clasificación juvenil.

La Crónica de Hoy 2026