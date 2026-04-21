Liga MX: tabla general del Clausura 2026 al momento | Jornada 16

Quedan sólo dos jornadas por disputar en la fase regular de Liga MX para terminar de definir los octavos de final del futbol mexicano. Las Chivas podrían asegurarse el primer lugar de la clasificación general este mismo miércoles, mientras que cuatro equipos se disputan los otros tres lugares del top 4. La otra mitad de la liguilla se define con otros cinco clubes que llegan a esta instancia prácticamente sin margen de error en la búsqueda de su boleto.

Tabla general de la Liga MX al momento | Jornada 16, Clausura 2026

Tabla general Liga MX | Jornada 16 Chivas llega en el primer puesto de la clasificación general a falta de dos partidos por disputar en la fase regular de este Clausura 2026.

Las Chivas continúan en la cima del futbol mexicano con el torneo regular a punto de concluir. Guadalajara tiene 34 puntos, tres más que su más cercano perseguidor y una mejor diferencia de goles. Un triunfo en su partido ante Necaxa les estaría asegurando prácticamente el primer puesto, algo que no ocurre desde el torneo Apertura 2011, pero una derrota podría abrir la puerta para que otros clubes tengan la oportunidad de arrebatarles el liderato este fin de semana.

Sus perseguidores más cercanos son Pachuca (31 pts), Pumas (33 pts) y Cruz Azul (30 pts). Estos tres equipos están en la carrera para asegurar uno de los cuatro mejores lugares y asegurar el partido de vuelta en los octavos de final. En este bloque, también aparece el bicampeón, Toluca con 27 unidades. Tres de estos cuatro equipos acompañarán al Guadalajara como “los de arriba” en la fiesta grande del futbol mexicano.

Debajo de ellos, aparecen América, Atlas y León completando la zona de liguilla con los mismos 22 puntos. La diferencia de goles es lo único que separa a estos equipos, que se mantienen dentro de los ocho mejores en este momento y con poco margen de error.

Mientras tanto, Tigres los persigue de cerca con 21 puntos. Los de la UANL no pueden perder esta semana si no quieren complicarse su regreso a la disputa por el campeonato. Tijuana todavía tiene opciones con sus 19 unidades, mientras que Necaxa sueña todavía con un milagro en sus 17 puntos.

Ya eliminados, tenemos al resto de la clasificación: FC Juárez, Querétaro, Monterrey, Atlético de San Luis, Puebla, Mazatlán y Santos Laguna, que disputarán estas dos jornadas ya sin chances de disputar el título de este Clausura 2026.