Querétaro vs Cruz Azul: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX (Querétaro - Cruz Azul)

Como parte de la Jornada 16 de la Liga MX, este martes 21 de abril se llevará a cabo el partido entre Querétaro y Cruz Azul en el Estadio Corregidora.

Los Gallos Blancos de Querétaro vienen de un empate ante Mazatlán, cuyo marcador finalizó igualado 1-1 en el Estadio Encanto. Por su parte, La Máquina Cementera también logró sumar únicamente un punto en el partido de la Jornada 15 de la Liga MX. En el encuentro que jugó como local, Cruz Azul empató contra Tijuana 1-1.

La urgencia de conseguir los tres puntos recae en los locales, pues Querétaro se posiciona en el lugar 13 de la tabla general de la Liga MX, con 16 unidades, mientras que Cruz Azul se coloca entre los cuatro primeros con 29 unidades.

Querétaro vs Cruz Azul: horario del partido de hoy en la Jornada 16 de la Liga MX

Este martes 21 de abril, los Gallos Blancos recibirán a La Máquina Celeste en el Estadio Corregidora en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

De acuerdo con las redes oficiales de los Gallos Blancos, este partido ha reunido gran expectación, pues las entradas están completamente agotadas, ante la posibilidad de sumar tres puntos frente a uno de los clubes mejor posicionados en el torneo.

Canal, cómo y dónde ver en vivo el Querétaro vs Cruz Azul de la Liga MX hoy

La transmisión en vivo del partido de hoy entre el Club Querétaro y el Club Cruz Azul se llevará a cabo por FOX One, cuya cobertura previa comenzará en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

El partido de la Jornada 16 entre estos dos clubes puede ser adquirido mediante una compra o bien a través de una suscripción anual, que regularmente tiene un costo de 1,680 pesos, pero que en su cuenta oficial ofrecen en oferta limitada por 999 pesos.

Además, la transmisión del partido también estará a cargo de Caliente 2, mediante su modalidad de partidos en vivo, donde se pueden consultar las estadísticas de cada equipo a través de su plataforma de streaming.

Cómo llegan Querétaro y Cruz Azul al partido de la Jornada 16

Querétaro llega a este compromiso con la necesidad de sumar de a tres puntos para mantenerse con aspiraciones dentro del torneo. Tras empatar en su último encuentro, el equipo busca hacerse fuerte como local y aprovechar el apoyo de su afición en un estadio con entradas agotadas.

Por su parte, Cruz Azul arriba a este duelo ubicado en la parte alta de la tabla general, aunque con la presión de mejorar su rendimiento tras dejar escapar puntos en la jornada anterior. La Máquina intentará imponer condiciones y consolidarse como uno de los equipos protagonistas rumbo a la fase final del campeonato.