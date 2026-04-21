Dónde ver Monterrey vs Puebla: horario, canal y pronóstico del partido de la jornada 16 de la Liga MX (Imagen generada con IA / Camva )

La Jornada 16 de la Liga MX trae consigo encuentros de media semana que resultan altamente atractivos. Uno de ellos es el Monterrey vs Puebla, donde el equipo comandado por Nicolás Sánchez abre las puertas del imponente Estadio BBVA, ubicado en La Pastora, Guadalupe, Nuevo León, para que el Club Puebla intente hacer lo suyo.

Muchos aficionados se preguntan a qué hora juega Rayados hoy contra La Franja, por lo que aquí te compartimos todos los detalles para que sepas dónde ver Monterrey vs Puebla este martes 21 de abril, así como sus estadísticas previas al partido.

¿A qué hora juegan los Rayados de Monterrey vs Puebla hoy?

El Estadio BBVA, con una capacidad de 53,529 asistentes, primero en América Latina con certificación LEED Gold por el Consejo de Edificación Sustentable de Estados Unidos y sede del Mundial 2026, será el escenario de este encuentro de la Jornada 16 de la Liga MX.

Monterrey vs Puebla se jugará hoy en punto de las 21:05 horas (tiempo del centro de México), en un partido que, de acuerdo con la página oficial de la Liga BBVA MX, será dirigido por el cuerpo arbitral encabezado por el árbitro central Luis Enrique Santander Aguirre.

Monterrey vs Puebla: dónde ver en vivo el partido de la jornada 16 de la Liga MX

El partido del Club de Futbol Monterrey vs el Club Puebla de este 21 de abril de 2026, correspondiente a la temporada 2025-2026 de la Liga MX, se podrá disfrutar a través de la plataforma de streaming ViX, en su programación de transmisiones en vivo.

Hasta el momento, Monterrey se sitúa en la posición 15 de la tabla general de la Liga MX con 15 puntos, mientras que La Franja se encuentra justo debajo, con 14 unidades, pisándole los talones a los Rayados en la posición 16. Por ello, el partido de este martes podría significar un cambio de posición en caso de que los poblanos se lleven el encuentro en territorio regio.

Cómo llegan Monterrey y Puebla al partido de la Jornada 16

El conjunto dirigido por Nicolás Sánchez, exfutbolista argentino, viene de un golpe anímico fuerte tras ser derrotado en casa por los Tuzos en la jornada 15 de la Liga MX, por lo que el equipo de Nuevo León buscará hacerse de los tres puntos para acercarse a la posibilidad de clasificar a una liguilla que se aproxima rápidamente.

Puebla, por su parte, llega tras una dura derrota ante uno de los líderes del torneo. Guadalajara goleó 5-0 a La Franja en el Estadio Akron durante la jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX, por lo que el partido de hoy será decisivo para ambos equipos en sus aspiraciones dentro del campeonato.

Monterrey vs Puebla: Pronóstico del partido de hoy de la jornada 16 de la Liga MX

De acuerdo con Reporte Índigo, los Rayados de Monterrey se llevarían los tres puntos hoy si aprovechan sus condiciones como locales y el dominio histórico ante el Club Puebla, pues La Franja ha mostrado una menor contundencia ofensiva y se mantiene en un estancamiento silencioso, al igual que Monterrey.

Sin embargo, la condición como local podría reflejar un marcador de 2-1 en el Estadio BBVA a favor de los Rayados.