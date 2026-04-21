Pumas vs FC Juárez: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Pumas vs Juárez Club Universidad Nacional recibe a Bravos en el Estadio Olímpico Universitario (Crónica Digital)

Pumas recibe en el Estadio Olímpico Universitario a FC Juárez con motivo de la jornada 16 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. A continuación, te presentamos todos los detalles del partido de hoy: horario y dónde ver en vivo.

Club Universidad Nacional se presenta en CU con la intención de mantener el ritmo que lo tiene en la parte alta de la tabla general y seguir a la caza del liderato general.

El conjunto auriazul atraviesa uno de sus mejores momentos del campeonato de la primera división del futbol mexicano, mientras que los Bravos se juegan prácticamente sus últimas cartas en la pelea por un lugar en la liguilla.

Previa y pronóstico Pumas vs FC Juárez | Partido de la Liga MX

Los dirigidos por Efraín Juárez tienen la baja de Keylor Navas por suspensión hoy. Son tercero general con 30 puntos tras 15 jornadas y acumula una racha positiva que lo mantiene como uno de los conjuntos más sólidos del torneo, con solo una derrota en lo que va de la campaña.

Además, registra sólo un descalabro en sus últimos diez partidos en el Olímpico Universitario y una seguidilla de encuentros marcando al menos un gol.

El panorama de FC Juárez es distinto. La escuadra fronteriza llega con cuatro partidos sin ganar y ubicada fuera de zona de clasificación, lo que obliga a sumar de inmediato y depender de otros resultados. A pesar de ello, ha mostrado capacidad para complicar a rivales fuertes y recientemente rescató puntos importantes en la liga.

El historial reciente es de duelos cerrados. Sin embargo, el momento actual inclina el pronóstico hacia los universitarios, que parten como favoritos.

¿A qué hora juegan Pumas vs FC Juárez hoy?

El silbatazo inicial está programado a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Pumas vs FC Juárez?

La transmisión en vivo del encuentro estará disponible a través de la plataforma de streaming VIX.

Alineaciones probables Pumas vs FC Juárez

Pumas saltaría al campo con Pablo Lara en la portería; una línea defensiva integrada por Jesús Angulo, Tony Leone, Nathan Silva y Rodrigo López; en el mediocampo estarían Ángel Rico, Pedro Vite, Jordan Carrillo y Alan Medina; mientras que en el ataque aparecerían Robert Morales y Juninho.

Por su parte, FC Juárez alinearía con Sebastián Jurado bajo los tres postes; Javier Aquino, José Manríquez, Moisés Mosquera y Alejandro Mayorga en defensa; Monchu, Denzell García, Jairo Torres y Rodolfo Pizarro en la zona media; dejando en ofensiva a José Luis Rodríguez y Óscar Estupiñán.