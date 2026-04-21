Nelly Korda, imán en el torneo México Riviera Maya Open at Mayakoba

Figura que estará en Mayakoba. La estadounidense Nelly Korda inició la actual temporada con una victoria y suma tres segundos sitios. (Foto especial)

A una semana de la realización del torneo México Riviera Maya Open at Mayakoba, todo marcha conforme a lo previsto para recibir a algunas de las mejores jugadoras del mundo del LPGA Tour, informó Gustavo Santoscoy, director del evento.

La confirmación en el field de la estadounidense Nelly Korda, número dos en el ranking mundial femenil Rolex, entre otras jugadoras del circuito, ha propiciado una buena venta de boletos para el torneo que se jugará del 30 de abril al 3 de mayo en el campo El Camaleón, localizado en Playa del Carmen, Quintana Roo, informó Gustavo Santoscoy, director del evento.

Nelly Korda, dos del mundo, presente

“Se ha impulsado mucho la venta de boletos con la presencia de Nelly Korda”, dijo Santoscoy a La Crónica de Hoy, y agregó que esperan contar con un 10 por ciento más, de las 10 mil personas que asistieron al evento el año pasado.

Korda llegará en plan arrollador a Mayakoba, en espera de cómo le vaya este fin de semana en The Chevron Championship, primer Major de la temporada. La estadounidense inició el 2026 con una victoria en el Hilton Grand Vacations Tournament of Champions en enero, siguió con segundos sitios en la Fortinet Founders Cup, en el Ford Championship en marzo y también un empate al T2 en el Aramco Championship este mes de abril.

LPGA en México. Gustavo Santoscoy, director del torneo México Riviera Maya Open at Mayakoba, dio a conocer los pormenores del evento LPGA en la Riviera Maya. (Foto especial)

Gaby López ya entrenó en Mayakoba

En el field también destaca la presencia de la sudcoreana Somi Lee, y desde luego, de la mexicana Gaby López, actual número 33 del ranking mundial que esta semana también jugará el primer Major de la temporada LPGA Tour a desarrollarse en Houston, Texas.

“Gaby estuvo entrenando la semana pasada en Mayakoba, esperamos que le vaya bien”, agregó Santoscoy sobre la golfista capitalina que encabeza el grupo de mexicanas como María Fassi, Isabella Fierro y las amateurs Clarisa Temelo y Andrea Ostos.

María José Marín y Clarisa Temelo, talento amateur

Presencia colombiana. María José Marín la mejor jugadora amateur de Latinoamérica dirá presente en Mayakoba. (Foto especia)

Otra de las jugadoras a seguir en Mayakoba será la colombiana María José Marín, campeona del Augusta National Women’s Amateur 2026 y del torneo Women’s Amateur Latin America (WALA) 2025 en Tulum. “Es un placer contar con jugadoras con ese talento como María José y Clarisa Temelo (campeona WALA 2024) entre las mejores del circuito”.

Santoscoy también se refirió a Isabella Fierro, la yucateca que este año retornó al LPGA Tour y quien inició la temporada con una victoria en el Atlantic Beach Classsic del Epson Tour. “Es una jugadora con mucho talento, con hambre de triunfo”.

Por último, Santoscoy habló de lo atractivo que es el hoyo 18 del campo El Camaleón, el que desde el año pasado lo convirtieron en un par 5 para que los aficionados asistentes puedan observar buenas jugadas de las golfistas.