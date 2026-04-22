¿A qué hora es Mazatlán vs Toluca? Horario, canal y dónde ver en vivo la Liga MX (Estadio El Encanto)

El número 5 de la tabla se enfrenta al 17 de la Liga MX. Con un torneo de olvido, Mazatlán FC recibirá a Toluca en El Encanto este miércoles 22 de abril y, con tan solo 12 puntos, necesitará ganar o ganar en su casa este encuentro de la Jornada 16 de la Liga MX para poder pensar en un acceso más factible a la liguilla del futbol mexicano.

Aquí te decimos todos los detalles para que no te pierdas el partido de hoy.

¿A qué hora es Mazatlán vs Toluca?

Este miércoles 22 de abril, Mazatlán recibirá en el Estadio El Encanto, ubicado en Sinaloa, a los Diablos Rojos de Toluca en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Marco Antonio Ortiz será el árbitro central del partido de la Jornada 16 de la Liga MX, donde Mazatlán saldrá con el clásico uniforme en morado como local, mientras que el conjunto mexiquense portará el uniforme en blanco. ¿Será capaz Mazatlán de sacar los tres puntos en Sinaloa hoy?

Canal y dónde ver en vivo el Mazatlán vs Toluca hoy

El partido de hoy entre los Cañoneros y los Diablos, desde el complejo conocido como El Kraken, se transmitirá completamente en vivo por televisión abierta, a través de Azteca 7, pues el conjunto sinaloense pertenece a TV Azteca y Grupo Salinas, quienes fundaron el club en 2020.

Como parte de su cartelera de partidos en vivo de la Liga BBVA, Fox One también transmitirá en directo el partido de hoy en Mazatlán, por lo que podrás disfrutar del inicio de la previa en punto de las 18:00 horas y, posteriormente, del encuentro en vivo con una suscripción a la plataforma. Además, el encuentro entre Mazatlán y Toluca está disponible para compra, por si solo te interesa verlo en vivo hoy.

Cómo llegan al partido ambos clubes

En los últimos cinco partidos, Mazatlán FC no ha logrado conseguir la victoria, obteniendo un empate frente a Querétaro el 17 de abril durante la Jornada 15 de la Liga MX.

Toluca, por su parte, viene de una derrota ante el América y su panorama, teniendo en cuenta los últimos cinco partidos, no ha sido el mejor. Aunque cabe destacar que los Diablos reúnen un total de tres empates y dos derrotas, en comparación con el equipo violeta que suma tres derrotas y dos empates.