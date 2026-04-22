Acapulco albergará el FootGolf World Championship 2026

FootGolf World Championship 2026. Ricardo Ramírez, Arturo Villaseñor, Fernando Name y Francisco Name, integrantes del comité organizador del mundial de footGolf. (Avelina Merino)

México, concretamente en Acapulco, albergará por primera vez el evento FootGolf World Championship 2026 a celebrarse entre el 27 de mayo y 7 de junio en los campos Turtle Dunes Country Club y Tres Vidas Acapulco, informó este miércoles el comité organizador del evento.

Será la sexta vez que se lleve a cabo un evento de estas características avalados por la FIFG después de los celebrados en Budapest (2012), Argentina (2016), Marrakech (2018), Orlando 2023 y ahora corresponde a Acapulco (2026), informó en conferencia de prensa Fernando Name Guzzy, promotor del evento.

Se esperan más de mil jugadores

Acapulco la sede. Cartel del FootGolf World Championship. (Foto especial)

Para el certamen en Acapulco se espera la participación de 1,100 jugadores de 48 naciones y se jugará tanto en la rama femenil, varonil y la categoría senior.

“Para el evento de Acapulco estamos calculando que sean 1, 100 jugadores, ya se han llevado a cabo estos torneos en África, Asia, pero también en América y Centroamérica ha crecido mucho el FootGolf y esperamos que siga creciendo”, dijo Name Guzzy, quien añadió que el footgolf ya está reconocido por la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme).

Grupos en los que jugará México

El equipo de México femenil jugará en el Grupo A junto a Escocia, Zimbabue y Turquía; el México varonil está en el Grupo B con Marruecos, Turquía y Portugal y en la categoría Senior, el equipo tricolor quedó en el Grupo C para enfrentar a Malasia, Inglaterra y Polonia.

El brasileño Julio César Pinheiro, exjugador del Cruz Azul y David Patiño, actual entrenador asistente de Rayadas del Monterrey, son algunos de los exfutbolistas que competirán en el FootGolf World Championship en Acapulco; en la rama femenil se verá en acción a la influencer mexicana Andrea Chapa, Alicia Badillo, entre otras destacadas jugadoras.

Dar vida a los campos afectados por los huracanes

Además del entretenimiento que significa un evento deportivo mundial, uno de los objetivos es volver a dar vida a los campos Turtle Dunes Country Club y Tres Vidas Acapulco que fueron devastados por los Huracanes Otis en 2023 y John en 2024, informaron los organizadores.

“Con los huracanes Otis (2023) y después John (2024) se perdieron todos los campos de golf por los vientos e inundaciones, pero se recuperaron poco a poco, y en el temblor del 2 de enero (2026) volvió a afectar los greens y fairways aunque ya estamos listos de nuevo”, dijo por su parte Arturo Villaseñor, director general de Tres Vidas Acapulco.

En breve se dará a conocer los precios del boletaje para poder asistir al evento que tendrá como sede principal Mundo Imperial Princess.

Mundiales FootGolf

2012 Budapest 77 jugadores 8 países

2016 Argentina 262 jugadores 26 países

2018 Marruecos 500 jugadores 33 países

2020 Japón (cancelado por Covid)

2023 Orlando 976 jugadores 39 países

2026 Acapulco 1,100 jugadores 48 países

¿Cómo se juega el footgolf?

-El footgolf es un deporte que combina el futbol y el golf, donde los jugadores patean un balón de futbol hacia un hoyo en el menor número de golpes posible.

-Se juega en un campo de golf adaptado, donde los hoyos son más grandes (52 cm de diámetro) que los del golf convencional. El objetivo es introducir el balón en el hoyo con la menor cantidad de golpes.

-Cada jugador comienza desde una línea de salida y debe patear el balón con el pie. El primer golpe se da desde la línea de salida, y los jugadores deben esperar su turno para jugar.