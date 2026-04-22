Adidas Splits 9K 2026: cuándo es, horarios y todo lo que tienes que saber de esta fiesta running

Adidas Splits 2026 Cortesía: Adidas

El running en México no solo crece: siempre evoluciona. Y si hay un termómetro claro de ese cambio, es el arranque del serial Adidas Splits 2026 con su primera parada: el 9K, una carrera que no solo inaugura temporada, sino que confirma por qué este circuito se ha consolidado como uno de los más importantes del país.

Con más de una década de historia, Adidas Splits ha logrado algo que pocas plataformas deportivas consiguen: construir comunidad, generar experiencias memorables y adaptarse al nuevo perfil del corredor mexicano.

Una década construyendo comunidad runner

Lejos de tratarse solo de carreras, el éxito del serial radica en una idea simple pero poderosa: eventos hechos “por corredores, para corredores”.

En entrevista con Javier Carvallo, vocero del proyecto desde la organización de HubSports, la clave ha sido enfocarse en la experiencia completa: desde el registro hasta el momento en que cada participante cruza la meta.

“La magia está en la comunidad”, explica. “Desde el corredor élite hasta quien participa por primera vez, todos conviven, se apoyan y celebran juntos”.

Ese enfoque ha permitido que el serial no solo sobreviva al paso del tiempo, sino que crezca incluso después de momentos complejos como la pandemia, fortaleciendo su identidad y conexión con los runners.

El 9K: más que una carrera, un punto de partida

El Adidas Splits 9K no es solo una competencia: es el primer escalón de un reto progresivo que incluye distancias de 12K, 16K y hasta 30K.

Este formato tiene un objetivo claro: preparar a los corredores para desafíos mayores, como el Maratón de la Ciudad de México, pero respetando los procesos individuales.

Aquí hay una diferencia clave frente a otras competencias:no se trata de correr más rápido, sino de correr mejor y con inteligencia. La edición 2026 arranca con:

Nueva ruta

Más de 8 mil corredores

Una logística diseñada para evitar saturaciones

Experiencia optimizada en cada tramo

El mensaje es claro: crecer sí, pero sin sacrificar calidad.

Uno de los cambios más interesantes que ha detectado la organización es el perfil del runner en México. Hoy, las nuevas generaciones se interesan más temprano en el running; buscan retos de larga distancia desde jóvenes; tienen mayor conciencia sobre salud física y mental.

Sin embargo, este crecimiento también implica riesgos.

Carvallo lo advierte con claridad: muchos corredores quieren saltar directamente a distancias largas sin preparación adecuada.

Por eso, el formato escalonado de Adidas Splits cobra aún más relevancia: funciona como una guía estructurada para avanzar sin poner en riesgo la salud.

Comunidad, tecnología y experiencia: el nuevo ADN del running

Hoy correr ya no es una actividad solitaria.

El serial ha sabido integrar una comunidad activa y solidaria, experiencias inmersivas y el uso de tecnología para seguimiento y mejora. Pero lo más importante sigue siendo lo humano.

“Ves a alguien lesionarse y otro corredor se detiene para ayudarlo”, relata Carvallo. “Eso no se construye con marketing, eso lo crea la comunidad”.

Ese espíritu colectivo es, probablemente, el activo más valioso del proyecto.

El crecimiento del serial hacia ciudades como Guadalajara y Monterrey ha traído consigo desafíos importantes como la logística compleja, adaptación a contextos locales y la construcción de nuevas comunidades.

Pero también una prioridad clara:mantener la misma calidad en cada sede. La meta es que cualquier corredor, sin importar la ciudad, viva la misma experiencia.

Adidas: socio clave en la evolución del serial

La alianza con Adidas ha sido determinante para posicionar el evento.

No solo como patrocinador, sino como impulsor de innovación, experiencias de marca, pruebas de producto y conexión directa con corredores.

Esta sinergia ha permitido que el serial evolucione sin perder su esencia.

No es solo el número de inscritos. Para la organización, el verdadero éxito está en la emoción al cruzar la meta, las historias personales y la satisfacción del corredor.

“El éxito está en la sonrisa… o incluso en el llanto de quien logra su objetivo”, resume Carvallo.

El futuro: más experiencias, no solo más carreras

El siguiente paso ya está en marcha. Además del serial tradicional, se exploran nuevos formatos como:

Carreras temáticas

Experiencias inmersivas con música y entretenimiento

Eventos híbridos que combinan deporte y espectáculo

La apuesta es transformar la forma en que se vive el running en México.