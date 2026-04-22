Atlas vs Tigres: horario, canal, cómo y dónde ver el partido de la Liga MX

Atlas vs Tigres Los rojinegros buscan su segundo triunfo consecutivo en la Liga MX (Crónica Digital)

Atlas y Tigres UANL protagonizan hoy un partido decisivo por puestos de Liguilla del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. A continuación, te presentamos todos los detalles del juego de la jornada 16 de este miércoles 22 de abril en el Estadio Jalisco: horario y dónde ver en vivo.

Previa y pronóstico Atlas vs Tigres: jornada 16 de la Liga MX

Los rojinegros llegan en buen ritmo luego de cortar una racha negativa de cinco partidos sin triunfo, gracias a un ajustado 1-0 como visitante frente a Santos Laguna. Ese resultado lo impulsó al séptimo puesto con 22 unidades, igualado en puntos con León y aún con aspiraciones claras de clasificar de forma directa a la Liguilla de la primera división del futbol mexicano.

Tigres, por su parte, atraviesa un momento irregular. Tras caer 3-1 ante Seattle Sounders y empatar 1-1 frente a Necaxa, el equipo dirigido por Guido Pizarro cayó al noveno lugar con 21 puntos, fuera de la zona de clasificación. La visita al Estadio Jalisco representa una oportunidad para recuperar terreno.

En el análisis estadístico, los felinos parten con ligera ventaja histórica. Acumulan cuatro partidos consecutivos sin perder ante Atlas en Liga y han ganado los dos enfrentamientos más recientes. En torneos cortos, Tigres domina el historial con 22 victorias por 17 de los rojinegros, además de 21 empates.

El pronóstico apunta a un partido equilibrado y perfila un empate. Atlas llega con impulso anímico y localía, mientras que Tigres cuenta con mayor regularidad en enfrentamientos directos recientes.

¿A qué hora juegan Atlas vs Tigres hoy?

El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Atlas vs Tigres?

La transmisión en vivo estará disponible en televisión abierta y de paga. El encuentro podrá verse a través de Canal 5 y TUDN, mientras que en streaming estará disponible mediante la plataforma ViX Premium.

Alineaciones probables Atlas vs Tigres

Atlas saltaría al campo con Camilo Vargas en la portería; línea defensiva con Gaddi Aguirre, Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel y Diego González; en el medio campo Paulo Ramírez, Aldo Rocha y Víctor Ríos; dejando en ataque a Gustavo Ferrareis, Arturo González y Eduardo Aguirre.

Tigres, en tanto, alinearía con Nahuel Guzmán bajo los tres palos; defensa conformada por Jesús Garza, Joaquim, Rômulo Zwarg y Jesús Angulo; mediocampo con César Araujo y Fernando Gorriarán; acompañados por Diego Lainez, Juan Brunetta y Ozziel Herrera en ofensiva, con Ángel Correa como referencia en el ataque.