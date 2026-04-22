Draft NFL 2026: Dallas estaría preparando una estrategia para subir hasta el pick 3

Draft NFL 2026 Jerry Jones estaría buscando subir en las selecciones de jugadores este año para conseguir un defensivo estelar.

El Draft de la NFL está muy cerca de suceder. La ciudad de Pittsburgh albergará los tres días de selecciones colegiales para las 32 franquicias de la liga en uno de los momentos cruciales de la temporada y los Dallas Cowboys podrían ser protagonistas de la primera ronda. Contrario a lo que ha ocurrido en años anteriores, Jerry Jones estaría dispuesto a hacer lo necesario para ir por un jugador estrella hasta en el tercer pick.

Dallas Cowboys: ¿Cuál es su panorama rumbo al Draft 2026?

En los años recientes, Jerry Jones y los Cowboys han optado por una estrategia conservadora al momento de elegir a sus jugadores colegiales. El dueño de la franquicia no ha ocultado que valora mucho los “picks” año con año, razón por las que no suelen utilizarlas para intercambiaras durante la agencia libre, al menos no las primeras rondas.

Sin embargo, este año, las cosas podrían ser diferentes con Dallas eligiendo en el número 12 y el número 20 (conseguido a cambio de Micah Parsons en el trade con Green Bay). Luego de ser una de las defensivas con mayores deficiencias durante la temporada pasada, el equipo busca un jugador estelar que les ayude a mejorar este lado del campo.

Para este año, sabemos que Fernando Mendoza será el seleccionado número 1 por Las Vegas Raiders. Después de eso, la situación comienza a generar dudas, lo que convierte esta en una de las ediciones más impredecibles de los años recientes. El consenso general señala que el 2026 viene con “menos talento” de lo acostumbrado, especialmente del lado ofensivo donde pocos quarterbacks, receptores y corredores han sido calificados como posibles super estrellas.

Los prospectos más llamativos parecen estar del lado defensivo, lo que podría jugar en contra del equipo de la estrella solitaria, pues existe un riesgo alto de que las opciones “de elite” en posiciones de necesidad para ellos como ala defensivo, linebacker o esquinero se vayan pronto, dejándoles pocas opciones atractivas para ellos en la selección número 12 (que es la primera que tienen este año).

No obstante, también está el factor del “valor posicional”, situación en la que algunos equipos de la NFL prefieren dejar pasar jugadores de mayor calidad debido a que no juegan en posiciones de mayor impacto, que es el caso de Caleb Downs, quien podría caer lugares a pesar de que es visto como uno de los atletas más completos y más preparados para la NFL de esta generación en la posición de safety.

¿Qué van a hacer los Cowboys para subir en el Draft de la NFL?

En las semanas recientes, insiders como Adam Shefter, Ian Rapoport y Kyle Brandt han reportado que los Cowboys están buscando activamente subir del lugar 12 para poder alcanzar a uno de sus “objetos de deseo”.

El primer escenario es cambiar con los Cleveland Browns el lugar número 6. El equipo ya cuenta con una unidad defensiva potente y podrían buscar bajar para tratar de enfocarse en elementos ofensivos que ayuden a Shedeur Sanders a que el equipo regrese a lugares competitivos. Esto movimiento podría implicar la selección número 92 de este año o alguna futura del 2027 junto con la selección 12.

Otro escenario más aventurado, es que Jerry Jones tome el teléfono desde temprano para negociar con los Arizona Cardinals y llevarse a alguno de los “caza cabezas” más prometedores de este año, especialmente si los Jets deciden ir por David Bailey, de Texas Tech con su segunda selección global.

¿Qué jugadores podrían conseguir los Dallas Cowboys en el Draft NFL?

En caso de subir hasta el tercer lugar, los reportes apuntan a que estarían haciéndolo sólo si Arvell Reese está disponible. El Linebacker de Ohio State ha mostrado una ferocidad y técnica defensiva destacada y Dallas podría convertirlo en un liniero defensivo en un caso similar al del mismo Micah Parsons .

Si suben hasta el 12, es poco probable que Reese siga en el tablero, por lo que el linebacker Sonny Styles y el safety Caleb Downs, también de Ohio State, sean las selecciones más probables para que el equipo refuerce la parte defensiva del campo.

Si las cosas no salen así y Dallas se ve en el reloj, las opciones se vuelven más variadas. Mansoor Delaine, esquinero de LSU y Rueben Bain Jr, ala defensiva de Miami podrían ser las opciones principales, pero existe un alto riesgo de que ya no se encuentren en el tablero. De ser el caso, Jordyn Tyson, receptor de Arizona State podría ser otro de los elementos considerados a pesar de no ser una necesidad urgente.