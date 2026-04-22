Serie A de Italia: así es la red que ofrecía drogas y prostitutas a futbolistas en Milán

Serie A Futbolistas de los equipos de Milán serían los principales involucrados en participar en esta red ilícita.

Un nuevo escándalo acecha al futbol italiano de la primera división luego de que se descubriera una organización que ofrecía fiestas con prostitución y sustancias ilícitas a jugadores del ‘calcio’ tras el arresto de cuatro de sus presuntos integrantes este pasado mares 21 de abril. Así es como opera esta red en Milán y los jugadores que habrían participado.

La red que ofrecía “acompañantes” y drogas a jugadores del futbol italiano

La Guardia di Finanza, informó recientemente del desmantelamiento de una organización criminal que se dedicaba a ofrecer fiestas exclusivas y privadas a futbolistas profesionales luego de poner bajo arresto domiciliario a cuatro de sus presuntos integrantes. El Tribunal de Milán ya investiga los hechos con acusaciones de favorecer la prostitución, venta de drogas y lavado de dinero.

De acuerdo con las investigaciones, la agencia Cinisello Balsamo, ligada a los detenidos en este momento, se ofrecían la organización de eventos en locales de moda de Milán. A través de esta fachada, reclutaban a modelos de imagen, a quienes se les decía que debían ofrecer servicios de compañía durante las reuniones privadas a las que asistían los futbolistas así como empresarios de alto nivel. Ya en el lugar, se les incentivaba a tener relaciones sexuales remuneradas con los asistentes.

Esto constituye un delito, ya que otras personas además de las mujeres a las que les pagan por mantener las relaciones sexuales, están obteniendo un beneficio económico directo, de acuerdo con la ley italiana. La organización les ofrecía a además, hoteles privados para llevar a cabo los encuentros.

También, se reveló que esta organización les ofrecía una sustancia conocida como gas de la risa, que es un óxido nitroso que ayuda a desatar sensaciones de euforia y felicidad acompañados comúnmente con risas así como sensaciones re relajación y ,en algunos casos, leves alucinaciones. Este químico cuenta además con la ventaja de no salir en las pruebas de antidoping que se les aplican regularmente a los atletas de alto rendimiento.

Bajo este esquema, la organización criminal habría obtenido más de 1.2 millones de euros, mismos que después se embargaron como medida cautelar por La Guardia di Finanza

¿Quiénes son los futbolistas que participaron en las fiestas clandestinas en Milán?

Hasta el momento, no se han hecho oficial la lista de elementos que habrían sido parte de estos hechos. Sin embargo, se sabe son entre 50 y 70 elementos quienes habrían contratado estos servicios y que la mayoría de ellos formarían parte de los clubes de la ciudad: AC Milán e Inter de Milán.

De acuerdo con el Diario Sport de España, algunos nombres han comenzado a ser filtrados mientras se llevan a cabo las indagatorias.