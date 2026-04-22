La Fórmula 1 cambia sus reglas para el GP de Miami...

RUGEN LOS BÓLIDOS. .

Fue en este mismo espacio, la semana pasada, cuando comenté que el Campeonato Mundial de Fórmula 1 nunca será eléctrico, y esta semana la Federación Internacional del Automóvil (FIA) no sólo lo confirmó, sino que dio a conocer los cambios de reglas para el siguiente Gran Premio, que se llevará a cabo del 1 al 3 de mayo, en Miami.

Debido a las quejas de los pilotos, a los accidentes y a la caída en el interés de los fanáticos, el órgano rector y la Fórmula 1 se reunieron junto con los jefes de equipo y los directores de las armadoras que producen las fuentes de poder para dictaminar las nuevas reglas relacionadas con el sistema eléctrico.Se presentaron propuestas que deberán ser validadas por el Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA, mismas que están divididas en cuatro ejes principales...

BANDERA VERDE…Los cuatro apartados son: clasificación, carrera, arrancada y seguridad en piso mojado.En el primero, veremos un cambio drástico en el mapeo del sistema eléctrico, ya que se reduce la recarga máxima de 8 MJ a 7 MJ, lo que disminuye la recolección excesiva de energía, pero permite un manejo más constante en cuanto a potencia (es decir, ya no veremos esas “caídas de velocidad”).

Con ello, se reduce la duración del “Superclip” —el aumento de potencia eléctrica que se controla con un botón en el volante— entre dos y cuatro segundos por vuelta. La potencia del Superclip aumentará a 350 kW, contra los 250 kW utilizados en los tres primeros Grandes Premios del año.En términos prácticos: la batería tardará menos en recargarse...

ENTRADA A PITS…Los límites de energía alternativos no sólo estarán presentes en ocho Grandes Premios —como se pensaba a inicio de año—, sino ahora en 12 carreras.

En cuanto a la carrera, también veremos este incremento de potencia del Superclip, y además el botón de Boost tendrá limitada su potencia a +150 kW. La MGU-K contará con una potencia de 350 kW en zonas de aceleración, pero se reducirá a 250 kW en otros escenarios.

Esto, dejando de lado cifras y unidades poco habituales, significa que se reducen las velocidades de aproximación excesivas, como la que sufrió Oliver Bearman, situación que lo llevó a chocar contra el muro al esquivar el auto de Franco Colapinto, que rodaba muy lento debido a que se encontraba en una zona de recarga.Supuestamente —si las matemáticas de la FIA son acertadas—, ya no veremos tantas diferencias de velocidad ni “caídas” en el sistema de potencia eléctrica… esperemos...

SALIDA DE PITS…En cuanto a la arrancada, donde se presentaron fallas que no se convirtieron en tragedia gracias a las manos de Franco Colapinto y de Sergio Pérez, quienes esquivaron el auto detenido de Liam Lawson, también habrá modificaciones.Se integrará un sistema de “detección de salida con baja potencia”. Es decir, si el auto falla y no arranca correctamente, el sistema liberará potencia eléctrica para que comience a moverse y se reduzcan los riesgos de un impacto mayor.

Además, se implementará un sistema de advertencia visual, mediante luces intermitentes.Por último, los pilotos afirman que las llantas intermedias de lluvia tardan demasiado en alcanzar la temperatura adecuada para su funcionamiento óptimo, por lo que se permitirá que los cobertores alcancen una temperatura mayor, con el fin de reducir el tiempo óptimo de agarre, además de una reducción en la activación del ERS, con torque limitado.En síntesis, la FIA reculó en su intención de hacer la categoría más “eléctrica” y se dan ‘dos pasitos’ hacia atrás, regresando al espíritu de combustión… Muy bien...

BANDERA A CUADROS…¡Llegó Talladega!Uno de los óvalos más famosos y prestigiosos de NASCAR será la sede de las carreras de este fin de semana.El mexicano Daniel Suárez se mantiene, casi milagrosamente, entre los 16 mejores del estado del campeonato, la cifra de pilotos que avanzan a los Playoffs para buscar la corona de la Cup Series.

Terminó 19º en Kansas y se encuentra 13 puntos por delante de Austin Cindric, de Team Penske, y 32 unidades arriba de Shane Van Gisbergen, especialista en circuitos.Su resultado promedio en Talladega es 19º y su mejor posición fue séptimo, en 2022.

Dany deberá ofrecernos su mejor actuación histórica si pretende seguir debajo de la línea de corte, aunque, siendo honestos, yo no apostaría por ello.

Así las cosas, sobre ruedas...