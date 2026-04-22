Liga de Arabia Saudita: ¿Qué necesita Cristiano Ronaldo para ser campeón con el Al-Nassr?

Al-Nassr El equipo de 'El Bicho' enfrentará a tres mejores equipos de la tabla general (después de ellos) en el cierre del torneo.

Estamos en la recta final de la temporada futbolística en todo el mundo previo al inicio del Mundial FIFA 2026. Los líderes de las competencias comienzan a hacer cuentas para saber cuál es el número mágico para obtener el título. Tal es el caso del Al-Nassr, quien marcha en el primer puesto con una ventaja parcial de ocho puntos y con muy pocos partidos por disputarse. Cristiano Ronaldo podría ganar su primer campeonato de liga con este equipo mientras continúa en su histórica carrera por llegar a los mil goles oficiales

¿Cómo va la Liga de Arabia Saudita?

En la cima de la clasificación general, tenemos al Al-Nassr con 76 puntos, producto de 25 victorias, un empate y solo tres derrotas. Debajo de ellos está el campeón actual, el Al-Hilal está con 68 unidades, ocho debajo de los actuales líderes. Sin embargo, cuentan con un partido menos disputado, por lo que podrían recortar la ventaja hasta cinco puntos.

El Al-Ahli y el Al-Qadsiah son los otros perseguidores más cercanos con 66 y 62 puntos respectivamente, lo que los deja con pocas opciones de título pero peleando todavía por lugares de clasificación a competencias internacionales en Asia.

¿Qué necesita el Al-Nassr y Cristiano Ronaldo para ser campeones de Arabia Saudita?

Los ‘Caballeros del Najd’ tendrán enfrentamientos cruciales contra los mejores equipos de la clasificación general en la recta final de su campaña. Sus rivales para concluir el torneo serán el Al-Ahli, Al Qadsiah, Al-Shabab, Al-Hilal y Damac.

La forma más sencilla en la que este equipo se aseguraría el campeonato, sería venciendo ganando tres de estos cinco partidos, incluyendo el duelo de la penúltima jornada ante el Al-Hilal. De esta, forma, los dirigidos por Jorge Jesús se asegurarían la ventaja suficiente para quedarse con el campeonato, incluso antes de jugar la última fecha.