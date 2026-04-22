Luis Carrera, Roberto Lebrija y Santiago De la Fuente juegan el Abierto de Singapur

Asian Tour en Singapur. El mexicano Roberto Lebrija juega a partir de mañana su tercer torneo de la temporada en la gira asiática de golf. (Foto especial)

Luis Carrera, Roberto Lebrija y Santiago De la Fuente vuelven a la actividad del Asian Tour en el torneo Abierto de Singapur a jugarse del 23 al 26 de abril en el Sentosa Golf Club.

Se trata del cuarto torneo de la temporada de la gira asiática que reparte una bolsa de 2 millones de dólares y en la que por primera vez estarán tres mexicanos en el field de 144 jugadores. Entre ellos el debutante en una ronda en LIV Golf Mexico City, el naucalpense Luis Carrera.

Carrera jugó la ronda del domingo en el Club de Golf Chapultepec en sustitución de Bryson DeChambeau, quien se retiró por una molestia en la muñeca.

De los tres mexicanos que entrarán en acción en Singapur Roberto Lebrija jugará su tercer torneo de la gira asiática, terminó en el T44 en el Philippine Golf Championship en febrero, luego no pasó el corte, al igual que Santiago De la Fuente en el Internacional Series Japón, a principios de abril.

Para De la Fuente será su segundo torneo en la gira asiática y para Luis Carrera, el primero del 2026.

Como motivación extra para los golfistas mexicanos, el Abierto de Singapur repartirá dos plazas para la edición 154 del Abierto Británico, Major que se jugará en Royal Birkdale del 16 al 19 de julio próximo.