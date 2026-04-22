¿Quién juega hoy en Liga MX? Partidos y horarios de la jornada 16 este miércoles 22 de abril

Partidos de hoy Liga MX Jornada 16 del torneo Clausura 2026

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX entra en la recta final con la penúltima fecha de la temporada. Este miércoles 22 de abril se disputa la jornada 16 de la primera división del futbol mexicano, poniendo en juego varias posiciones en la tabla general, que ahora está encabezada por Chivas rumbo a la Liguilla.

¿Quién juega hoy en la Liga MX?

Atlas recibe en el Estadio Jalisco a Tigres UANL con el objetivo de conseguir su segundo triunfo consecutivo que le permita empatar en 25 puntos al Club América, que ocupa la secta posición en la clasificación. En tanto, los dirigidos por Guido Pizarro van por los tres puntos, resultado que los catapultaría al séptimo puesto.

Toluca aterriza en Sinaloa con el objetivo de vencer a Mazatlán y sumar su octava victoria del torneo para igualar a Cruz Azul con 30 puntos en la cuarta posición de la tabla general. Los locales son penúltimos y ya no aspiran a puestos de Liguilla.

En la frontera se disputa uno de los partidos más interesantes de la jornada 16. Tijuana está obligado a sacar el triunfo en casa ante Pachuca, vigente campeón de la Liga MX, por el momento Xolos ocupa el décimo puesto y de ganar podría saltar al octavo. En tanto, Los Tuzos sigue a la caza del liderato general; si ganan hoy y Chivas pierde los epatarían en puntos.

Club Deportivo Guadalajara visita a Necaxa, que está matemáticamente eliminado. El equipo donde milita la Hormiga González está obligado a ganar si no quiere poner en riesgo el liderato general.

San Luis y Santos protagonizan un duelo de eliminados. Un partido que no tiene nada en juego para ambos equipos, que buscan cerrar dude la mejor forma el Clausura 2026.

Partidos de hoy | Jornada 16 de la Liga MX: Horarios y dónde ver en vivo los juegos

Atlas vs Tigres | 19:00 horas por Canal 5, TUDn y VIX

Atlético San Luis vs Santos | 19:00 horas por ESPN Disney y VIX

Mazatlán vs Toluca | 19:00 horas por Canal 7 y Fox One

Tijuana vs Pachuca | 21:06 horas por Fox One y Caliente TV

Necaxa vs Chivas | 21:10 horas por Canal 5, Canal 7, Claro Sports y VIX