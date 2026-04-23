Cinco competidores se plantan en la cima del torneo Caliente.mx Open

Caliente.mx Open en Tijuana. A José Cristóbal Islas ya le hacía falta iniciar combativo un torneo de la GPM. (Jorge Reyes)

Uno de los inicios más competitivos se dio en la primera ronda del torneo Caliente.mx Open de la Gira Profesional Mexicana que se juega en Tijuana, al estar cinco jugadores empatados al primer lugar en el Club Campestre de Tijuana.

José Cristóbal Islas, Alejandro Madariaga, Federico Gutiérrez, Yahel Chahin y el estadounidense Joel Thelen firmaron tarjetas de 66 golpes (-6) para compartir el liderato en el noveno evento de la temporada 2025-26 de la GPM que reparte puntos de ranking mundial (OWGR).

Los cinco golfistas mencionados no deberían confiarse porque a un solo golpe de distancia le persigue otro grupo de cinco competidores que firmaron 67 golpes (-5), todos mexicanos: Alejandro Alonso, Sebastián Vázquez, Mauricio Figueroa, Cristian Romero y Marcelo Garza, que también iniciaron encendidos en el primer evento de la gira en Tijuana, Baja California Norte.

A dos golpes de diferencia de los líderes hay otro grupo de seis golfistas todos con 68 (-4), los estadounidenses Michael McGowan y Ryan Ellerbrock y los mexicanos José Dibildox, Fernando Arzate, Aaron Terrazas, Yael Chahin y el canadiense Sebstian Szirmak.