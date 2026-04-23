Luis Carrera, el mejor de tres mexicanos en el Singapur Open

Asian Tour. Luis Carrera tiene buen inicio en el Singapur Open 2026. (Foto especia)

Luis Carrera firmó la mejor ronda de los tres mexicanos al iniciar el Singapur Open, cuarto torneo de la temporada en el Asian Tour, que otorgará dos pases al Abierto Británico de julio próximo.

En golfista naucalpense concretó ronda de 69 golpes (-2) para compartir el T24. En su recorrido anotó cuatro birdies por dos bogeys, a cuatro días de competir en LIV Golf Mexico City.

“Sentí que jugué los hoyos más difíciles con mucha solidez. Hice buenos swings donde importaba”, dijo Carrera a la página Web de LIV golf. “No emboqué tantos putts como me hubiera gustado, así que probablemente ahí fue donde dejé escapar algunos golpes, pero en general mi juego de golpes fue bueno”.

Roberto Lebrija entregó score de 70(-1) para el T29 en el Sentosa Golf Club de Singapur que tuvo un caluroso y húmedo jueves poco común.

Complicada jornada para De la Fuente

La jornada del jueves no fue nada productiva para Santiago De la Fuente, el tercer mexicano en la competencia la tendrá difícil para librar el corte mañana, luego de ronda de 77 (+6).

Compartiendo el primer sitio se encuentran el tailandés Ekpharit Wu y el sudcoreano Jeongwo Ham, cada uno entregó ronda 64 golpes (-7). Wu tuvo recorrido libre de bogeys y Ham de ocho birdies por un bogey.

A dos golpes de los punteros se localizan Charles Porter (USA), Aidrich Chan (PH) y Kieran Vincent (ZW), todos con un score de -5 impactos.

Detrás de este grupo: John Catlin (USA), campeón de la Orden del Mérito del Asian Tour 2024, Will Florimo (AUS), Kevin Yuan (AUS), Tomohiro Ishizaka (JAP), Ryosuke Kinoshita (JAP), Luis Masaveu (ESP) y Gaganjeet Bhullar (IND) firmaron recorrido de 67 golpes.