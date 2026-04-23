Yareli Acevedo gana bronce en la Copa de Ciclismo de Pista en Hong Kong

Yareli Acevedo Mendoza La ciclista mexicana consiguió la medalla de bronce en el ómnium durante la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista en Hong Kong

La mexicana Yareli Acevedo Mendoza logró la medalla de bronce en la prueba de ómnium dentro de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista de la Unión Ciclista Internacional, disputada en Hong Kong, al sumar 126 puntos en una de las competencias más exigentes del calendario.

El resultado forma parte de su proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde busca asegurar un lugar para México.

La pedalista, también representante de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha venido acumulando puntos importantes en el ranking mundial.

En la prueba, el oro fue para la japonesa Tsuyaka Uchino con 133 unidades, mientras que la plata quedó en manos de la danesa Amalie Dideriksen con 129 puntos.

El ómnium reúne cuatro pruebas en una sola jornada, lo que lo convierte en uno de los formatos más completos del ciclismo de pista. Acevedo tuvo un inicio complicado al colocarse en el lugar 17 en el scratch, sumando 8 puntos. Sin embargo, recuperó terreno en la carrera por tiempo, donde terminó cuarta y añadió 34 unidades.

Más adelante, en la prueba de eliminación, cerró en segundo lugar con 38 puntos, lo que la mantuvo en la pelea por el podio. Finalmente, en la carrera por puntos —disciplina en la que es campeona mundial— terminó en tercer sitio, aportando 46 unidades para cerrar con los 126 puntos que le dieron el bronce.

En la clasificación general, la mexicana superó a competidoras de alto nivel, entre ellas la neerlandesa Lisa Van Belle, la noruega Anita Stenberg, la italiana Chiara Consonni y la francesa Marion Borras.

Este resultado se suma a lo conseguido previamente en la misma Copa del Mundo, donde obtuvo oro en eliminación, bronce en madison y un cuarto lugar en la primera ronda celebrada en Perth, Australia, lo que refuerza su posición en el ranking internacional.

Previo a la competencia, Acevedo destacó que cada medalla representa años de trabajo acumulado. “Cada vez que salgo a competir doy todo en la pista, esto es resultado de un proceso largo”, expresó.

Por su parte, su entrenador, Edmundo Alpizar, señaló que la ciclista mantiene una progresión constante rumbo al ciclo olímpico y que ya se perfila como una rival fuerte en pruebas como eliminación y ómnium.

Además, la mexicana ya tiene asegurada su participación en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista que se realizará en Shanghái en octubre, tras sus resultados como campeona panamericana en febrero de este año.

La siguiente parada en su calendario será en Nilai, Malasia, del 24 al 26 de abril, donde disputará la tercera ronda de la Copa del Mundo, en busca de seguir sumando puntos y experiencia internacional.