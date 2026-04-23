Torneo de Candidatos 2026 (4)

GANADOR. Emergió un nombre con fuerza: Javokhir Sindarov. Foto: @chesscom

El Torneo de Candidatos ya es historia… y vaya historia. Durante poco más de dos semanas, el mundo del ajedrez vivió pendiente de cada partida, de cada giro inesperado, de cada sacrificio. Y al final, emergió un nombre con fuerza: Javokhir Sindarov.

El joven uzbeko no solo ganó el torneo: lo dominó. Con una puntuación final de 10/14, Sindarov jugó con una mezcla impresionante de precisión y valentía. Partidas agresivas cuando hacía falta, sangre fría en los momentos críticos… y, sobre todo, una sensación constante de que estaba un paso por delante de todos. Selló su victoria antes de la última ronda, algo que en un Candidatos no se ve todos los días.

Mientras tanto, nombres como Fabiano Caruana o Hikaru Nakamura nunca lograron meterse de lleno en la pelea. Sólo Giri con 9/14. Y aunque R Praggnanandhaa dejó destellos de su enorme talento, le faltó regularidad para aspirar al primer puesto. Fue, sin duda, un torneo que confirmó algo que ya se venía sintiendo: el relevo generacional ha llegado.

LA HERMANA MAYOR DE PRAGGNANANDHAA

En el Candidatos femenino también hubo drama del bueno. La gran protagonista fue Vaishali Rameshbabu, quien se llevó el torneo tras una lucha intensa hasta el final. Y sí, un detalle que encanta a los aficionados: Vaishali es la hermana mayor de Praggnanandhaa, lo que convierte a esta familia en un auténtico fenómeno del ajedrez mundial.

Ahora, todas las miradas apuntan al próximo duelo por el título mundial contra Gukesh Dommaraju. Juventud, talento y ambición desbordada. Si el Candidatos fue así de emocionante, lo que viene promete ser simplemente espectacular.

Bluebaum - Wei

Candidatos 2026 (R.8)

1.e4 e5 2.Cc3 Cf6 3.Ac4 Cc6 4.d3 Ab4 5.Cf3 d5 6.exd5 Cxd5 7.0–0 Axc3 8.bxc3 Ag4 9.Te1 0–0 10.Ad2 Ah5 11.a4 Rh8 12.a5 Tb8 13.Ab5 Cde7 14.Ta4 Dd5 15.Ac4 Dd6 16.Ac1 Como suele ocurrir cuando se tiene un solo alfil, los peones se sitúan en el color opuesto, y Wei acata esta regla de forma casi automática.

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16….f6!? (Estrictamente hablando, no es un error, pero el fondo del asunto es mucho más interesante. Sucede que las blancas tienen una ventaja estática por la posesión de la pareja de alfiles y la jugada de la partida resulta demasiado pasiva. Se impone la necesidad de actuar con dinamismo: 16….f5 17.De2 e4 18.dxe4 Ne5. Esto es muy incisivo y asegura el equilibrio)

17.Aa3 Dd7 18.Ab5!? (Sólo 18.Ab3 Af7 19.d4 Axb3 20.cxb3 Tfd8 21.Axe7 Dxe7 22.Db1 b5 23.axb6 cxb6 24.dxe5 Cxe5 25.Cxe5 fxe5 26.Tae4 es un intento, pero no alcanza) Tfd8 19.Th4 Af7 20.Axe7 Dxe7 21.d4 Ag6 22.a6 Dd6 23.Ad3 Axd3 24.Dxd3 h6 25.axb7 Txb7 26.g4 Rg8 27.Th5 Dd7 28.h3 Df7 29.De4 Dd5 30.De2 Te8 31.c4 Df7 32.De4 Dxc4 33.Txh6 gxh6 34.Dg6+ Rf8 35.Dxf6+ Rg8 36.Dg6+ Rf8 37.Df6+ Rg8 38.Dg6+ Rf8 39.Dxh6+ Rg8 40.Dg6+ Rf8 41.Df6+ Rg8 42.Cg5 Cxd4 43.Dg6+ Rf8 44.Df6+ Rg8 45.Dg6+ Rf8 46.Dh6+ Re7 47.Txe5+ Rd8 48.Df6+ Rd7 49.Dg7+ Rd8 50.Df6+ Rd7 51.Dg7+ Rd8 52.Df6+ ½–½