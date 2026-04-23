Liga MX Femenil define liderato y Liguilla en la jornada 17: partidos, fechas y horarios (Imagen generada con IA)

La Liga MX Femenil entra en su fase más decisiva con la jornada 17 del Clausura 2026, donde se definirá tanto el liderato general como los últimos lugares rumbo a la Liguilla. Con siete equipos ya clasificados, aún quedan posiciones por acomodarse y un boleto disponible que mantiene la expectativa hasta el último minuto.

El cierre del torneo regular se disputará entre el 24 y 25 de abril, con partidos simultáneos y duelos directos que podrían modificar por completo la tabla general. La pelea por la cima y el último lugar a la fase final concentran la atención de esta última fecha.

¿Qué se define en la jornada 17 de la Liga MX Femenil?

En esta última jornada se determinarán las posiciones finales de los equipos clasificados y el octavo invitado a la Liguilla. Monterrey, América, Pachuca, Tigres, Guadalajara, Toluca y Cruz Azul ya aseguraron su lugar, pero no su posición.

La disputa por el liderato general es uno de los puntos clave. Monterrey llega como líder con 40 puntos, seguido de América con 39, mientras Pachuca se mantiene cerca con 36 unidades.

Fechas y horarios la jornada 17 de la Liga MX Femenil

Los partidos se disputarán el viernes 24 y sábado 25 de abril, cerrando oficialmente la fase regular Del Clausura 2026, te compartimos los horarios de los partidos de la jornada 17 de la Liga MX Femenil en horario del centro de México, de acuerdo con la página oficial de la Liga MX:

Calendario del viernes 24 de abril en la Liga MX Femenil:

León vs Atlético de San Luis — 17:00

América vs Pachuca — 19:00 horas

Chivas vs Toluca — 19:06 horas

Tijuana vs Mazatlán — 21:00 horas

Monterrey vs Tigres — 21:06 horas

El sábado 24 de abril, continúan los partidos con Cruz Azul vs Pumas a las 15:45 horas y Santos Femenil vs Gallos Blancos de Querétaro en punto de las 17:00 horas.

La jornada 17 no solo cierra el torneo regular, sino que marca el inicio de la fase más competitiva del campeonato, donde cada posición será clave en la búsqueda del título.





Partidos clave que definirán la tabla

El duelo entre Monterrey y Tigres, correspondiente al Clásico Regio, es uno de los encuentros más esperados. Una victoria de Rayadas les aseguraría el liderato, mientras que Tigres aún aspira a mejorar su posición en la tabla.

Otro partido determinante es América vs Pachuca. Las Águilas podrían quedarse con la cima si ganan y Monterrey no suma tres puntos. Por su parte, Pachuca tiene la posibilidad de escalar al segundo lugar.

El enfrentamiento entre Guadalajara y Toluca también influye directamente en la tabla, ya que ambos equipos buscan mejorar su posición rumbo a la fase final.

La pelea por el último boleto a la Liguilla Femenil

El octavo lugar aún no está definido y se disputa entre FC Juárez y Tijuana. Ambos equipos llegan con 25 puntos, aunque Juárez tiene ventaja por diferencia de goles y un partido menos.

Los encuentros de ambos clubes se jugarán en simultáneo, lo que añade tensión al cierre del torneo. Cualquier resultado puede modificar el destino de estos equipos.