Tabla General Liga MX al cierre del torneo: así llegan los equipos a la última Jornada

Tabla General Liga MX La recta final de la Clausura 2026 comienza a tomar forma tras la disputa de la Jornada 16.

Tras la disputa de la Jornada 16, la tabla general de la Liga MX perfila con mayor claridad a los equipos que avanzarán de manera directa a la Liguilla, eliminando para este torneo de Clausura 2026 el formato Play-In con el objetivo de aligerar el calendario debido a la proximidad del Mundial FIFA 2026.

Con sólo una fecha por disputarse en la fase regular, la lucha por los ocho puestos se mantiene intensa y convierte cada punto en un elemento clave para quienes buscan seguir adelante en la pelea por el título.

Liga MX Clausura 2026: Chivas se mantiene en la cima tras la Jornada 16

La tabla general del torneo Clausura 2026 muestra actualmente un panorama casi definitivo rumbo a la Liguilla con un líder claro: las Chivas de Guadalajara, quienes se sostienen en la cima con 35 puntos.

A pesar de la presión de equipos como Pumas y Pachuca, los cuales se mantienen al acecho en la parte alta de la tabla, Chivas ha mantenido su liderazgo como producto de 11 victorias, un empate y sólo tres derrotas.

Resultados destacados de la Jornada 16

La penúltima fecha del campeonato dejó encuentros clave que impactaron directamente la clasificación, pues mientras América se afianzó en zona de Liguilla, Cruz Azul dejó ir la oportunidad de colocarse en el ‘top 3′ de la tabla general.

Jornada 16 Liga MX Posiciones y puntos.

La fase regular cerrará con una jornada decisiva que definirá al líder general del torneo y los ocho equipos clasificados directamente tras la eliminación del Play-In esta Clausura 2026.