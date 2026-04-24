¿Cuándo pelea Julio César Chávez Jr vs Jhon Caicedo? Horario y dónde ver la función de box. (X: jcchavezjr)

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. regresa al ring para enfrentar al colombiano Jhon Caicedo en una función programada en Reynosa, Tamaulipas. El combate marca una nueva aparición del sinaloense en el boxeo profesional tras su reciente victoria ante Ángel Julián.

La pelea forma parte de una cartelera organizada en territorio mexicano y ha generado expectativa por tratarse de la segunda presentación de Chávez Jr. en 2026. El pugilista vuelve a encabezar una función en el país mientras mantiene en el horizonte la posibilidad de su retiro del deporte.

¿Cuándo es la pelea Julio César Chávez Jr vs Jhon Caicedo y a qué hora inicia?

La pelea entre Julio César Chávez Jr. y Jhon Caicedo se realizará el sábado 25 de abril de 2026. La transmisión principal está programada para iniciar a las 23:00 horas (tiempo del centro de México).

El combate está pactado a 10 rounds en la división crucero y forma parte de una cartelera que contará con actividades previas los días 23 y 24 de abril, correspondientes a los eventos oficiales antes de la función.

Dónde ver en vivo la pelea de Chávez Jr vs Caicedo

La transmisión de la pelea podrá seguirse en vivo a través de Azteca 7, así como en aztecadeportes.com y la aplicación oficial del canal.

El evento se llevará a cabo en el Estadio Adolfo López Mateos, un parque de béisbol ubicado en Reynosa con capacidad aproximada para 10 mil personas, que en esta ocasión será adaptado para albergar la función de boxeo.

Chávez Jr. regresa tras su actividad reciente en 2026

El combate ante Caicedo representa la segunda pelea de Julio César Chávez Jr. en 2026. Su regreso al ring se dio el pasado 24 de enero en San Luis Potosí, donde venció por nocaut técnico en cuatro rounds a Ángel Julián Sacco.

En ese enfrentamiento, el mexicano dominó desde los primeros asaltos con ataques al cuerpo y combinaciones al rostro, lo que llevó al referee a detener la pelea en el cuarto episodio.

Previa de Chávez Jr y récord de Jhon Caicedo

Julio César Chávez Jr. cuenta con un récord de 55 victorias, siete derrotas y un empate, con 35 triunfos por nocaut. A sus 40 años, compite en la división crucero y mantiene un porcentaje de nocauts superior al 60 por ciento desde su debut profesional en 2003.

Por su parte, Jhon Caicedo llega con marca de 13 victorias y una derrota, con cinco nocauts. Su pelea más reciente terminó en derrota por nocaut en el tercer round ante Avni Yildirim en Estambul.

El regreso de Chávez Jr. en enero ocurrió tras un periodo marcado por su detención en Estados Unidos en 2025, posterior a su derrota ante Jake Paul. Tras su liberación en agosto, el boxeador expresó su intención de retomar su carrera y enfocarse nuevamente en la actividad deportiva.