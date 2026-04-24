Gaby López remonta en el Chevron Championship, torneo que domina Nelly Korda

The Chevron Championship. Gaby López tendrá chance de seguir mejorando el fin de semana en el primer Major de la temporada. (Foto especial)

Gaby López mejoró en la segunda ronda del Chevron Championship, luego de un recorrido de 69 golpes que la impulsaron hasta el T30 con un acumulado de -1 golpe. La estadounidense Nelly Korda, dos del ranking mundial, se mantuvo firme en la punta de la clasificación.

La golfista mexicana se repuso de un inicio poco prometedor el jueves, cuando firmó tarjeta de dos golpes sobre par, pero con un segundo recorrido de tres bajo par, subió 45 puestos y ahora marcha con un acumulado de -1 golpe de cara al fin de semana.

Gaby se localiza a 13 impactos de distancia de la gran favorita Nelly Korda, quien por su parte volvió a repetir ronda de 65 y suma -14 golpes. La estadounidense se ha acomodado muy bien en el campo Memorial Park de Houston, Texas, sede del primer Major LPGA Tour.

Korda, que busca su segundo triunfo de la temporada y el segundo en este torneo, tiene una cómoda ventaja de seis golpes sobre su más cercana perseguidora, la tailandesa Patty Tavatanakit, quien tras sus 69 del viernes suma -8 en el acumulado.

Korda solo ha cometido un bogey en 36 hoyos, fallando un putt de un metro en el sexto hoyo tras un excelente chip desde debajo del green.

“Me siento cómoda con mi juego”, dijo Korda. “Creo que donde me siento más cómodo es con mi mentalidad de saber que, si me equivoco, encontraré la manera de corregirlo. A veces, uno se obsesiona con jugar bien y estar siempre en la cima, y ​​eso genera la tensión de no querer cometer errores”.

Ryann O’Toole (USA), Ina Yoon (KOR) y la amateur Farah O’Keefe (USA) comparten el tercer sitio con -7 golpes.

La jugadora número uno del ranking mundial, la tailandesa Jeeno Thitikul no logró superar el corte, después de un acumulado de tres sobre par. El corte se hizo con dos sobre par.