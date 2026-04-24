Liga MX: partidos, fechas y horarios de la Jornada 17 | Clausura 2026

La fase regular del torneo Clausura 2026 de la Liga MX llega a su fin este fin de semana, el cual arranca a partir de este viernes 24 de abril, con la disputa de la Jornada 17, una fecha definitiva que marcará el destino de los equipos rumbo a la liguilla.

Con boletos aún en juego y posiciones clave por definirse, varios clubes se juegan la temporada en 90 minutos.

A diferencia de la jornada anterior, donde algunos equipos perfilaron su clasificación, esta última fecha concentra la tensión competitiva: desde la pelea por el liderato general hasta los últimos lugares disponibles.

Equipos como Chivas, Pumas y Pachuca buscan cerrar con fuerza, mientras otros dependen de combinaciones de resultados.

En la parte alta de la tabla, Guadalajara llega como uno de los equipos más sólidos del torneo y con altas probabilidades de quedarse con el primer lugar general, lo que le daría ventaja en toda la liguilla. Sin embargo, clubes como Pumas y Pachuca, que son el segundo y tercer lugar de la tabla, aún mantienen presión directa por ese sitio privilegiado.

De hecho, en el juego entre Pumas y Pachuca, los universitarios podrían lograr el superliderato, en caso de que las Chivas pierdan su partido.

Por otro lado, la zona media vive un auténtico drama. Equipos como Atlas, Tigres, León y Tijuana llegan con posibilidades matemáticas de clasificar, pero necesitan ganar y esperar resultados. La diferencia de goles y los enfrentamientos directos podrían ser determinantes.

En contraste, clubes como Querétaro, Puebla y Mazatlán, así como Santos, que es el último lugar, ya no tienen aspiraciones de liguilla, pero pueden influir directamente en la tabla al enfrentar a rivales que sí se juegan la clasificación.

Partidos, fechas y horarios | Jornada 17 de la Liga MX

Ya llegó la última jornada de la Liga MX, torneo en donde las Chivas y el Pumas han sido los equipos más destacados. Estos son los horarios y canales en donde serán transmitidos los juegos.

•⁠ ⁠Puebla vs Querétaro | viernes 24 de abril (21:00 horas), el partido será transmitido en el 7 y en Fox One

•⁠ ⁠Pumas vs Pachuca | sábado 25 de abril (17:00 horas), el partido será transmitido en Fox One

•⁠ ⁠Tigres vs Mazatlán | sábado 25 de abril (19:00 horas), el partido será transmitido en el 7 y en Fox One.

•⁠ ⁠Chivas vs Tijuana | sábado 25 de abril (19:07 horas), el partido será transmitido en Amazon Prime

•⁠ ⁠Toluca vs León | sábado 25 de abril (19:00 horas), el partido será transmitido en el 7 y en Fox One.

•⁠ ⁠América vs Atlas | sábado 25 de abril (21:00 horas), el partido será transmitido en el 5, en TUDN y en Vix.

•⁠ ⁠Juárez vs San Luis| sábado 25 de abril (21:00 horas), el partido será transmitido en el 7 y en Fox One.

•⁠ ⁠Santos vs Monterrey | domingo 26 de abril (17:00 horas), el partido será transmitido en el 5, en TUDN y en Vix.

•⁠ ⁠Cruz Azul vs Necaxa| domingo 26 de abril (19:00 horas), el partido será transmitido en el 5, en TUDN y en Vix.

Uno de los partidos más atractivos será el duelo entre Pumas y Pachuca, en donde se definiría el segundo lugar de la tabla general. Incluso, los felinos podrían quedar con el primer lugar, si las Chivas son derrotadas.

Otro foco estará en Cruz Azul, que ha tenido un torneo irregular y necesita cerrar con victoria para mejorar su posición de cara a la fase final, luego de haber despedido a su director técnico.

La Jornada 17 no sólo definirá a los invitados a la liguilla, sino también el orden en que se jugarán los partidos de los cuartos de final.