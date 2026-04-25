Edgar David Cadena gana la tercera etapa de la Vuelta a Asturias

Vuelta Ciclista a Asturias El corredor mexicano Edgar Cadena, del equipo Storck MRW Bau, ha ganado la tercera etapa de la 68ª Vuelta Ciclista a Asturias, tras protagonizar una escapada en solitario a 22 kilómetros de meta. (Paco Paredes/EFE)

El ciclista mexicano Edgar David Cadena (Storck MRW Bau) se fue en solitario y ganó la tercera etapa de la Vuelta a Asturias que constó de 157 kilómetros entre Figueras a Vegadeo, con ascensos al Alto de la Bobia y al Alto de Ouroso.

Es el segundo mexicano después Isaac del Toro que gana una etapa en la Vuelta a Asturias, el de Ensenada lo hizo en la etapa 1 en la carrera de 2024.

El colombiano Nairo Quintana se mantiene como líder de la clasificación general. Edgar culminó el recorrido en 4 horas, 06 minutos y 33 segundos para ubicarse sexto en la clasificación general.

A unos 30 kilómetros de la meta, Cadena salió del pelotón dio alcance a Carlos García Pierna y dejó atrás al pedalista del Burgos Bupellet BH, luego se fue en solitario (faltando 22km) hasta cruzar primero la meta con los brazos en alto, con 26 segundos de ventaja.

“Ayer estuve 40 kilómetros casi solo. Hoy ‘¿qué son 22 km.? Dije ‘vamos a intentarlo, no tengo nada que perder’ y aquí estamos con la victoria”, dijo Edgar.

El corredor capitalino logró uno de los triunfos más importantes de su carrera profesional. “Es una victoria de gran prestigio. Inicié mi carrera aquí en España y qué bonito hacer una victoria como esta en una carrera con gran prestigio”, declaró el mexicano.

“Se siente bastante bonito ganar una etapa. Estoy agradecido con mi equipo y con los directivos que están haciendo todo para que el equipo crezca”, añadió. “Siempre que gano le dedico el triunfo a una novia ciclista que tuve y ya no está. Va por ella”, agregó.

Cadena sumó su tercera victoria como profesional y primera a nivel de equipo. Sus dos anteriores fueron en los campeonatos nacionales en México del 2023 y 2024.

Resultados de la tercera etapa de la Vuelta a Asturias 2026

1.Edgar David Cadena: 4:08:34

2.Filippo Baroncini: +0:26

3.Jermaine Zemke: +0:26

4.Hodei Muñoz: +0:26

5.Jonathan Lastra: +0:26

..13 Nairo Quintana: +0:26

Clasificación General

1.Nairo Quintana: 10:50:30

2. Aria Pericas: +0:31

3. Samuel Fernández: +1:22

4.Diego Pescador: +1:25

5.Txomin Juaristi: +1:34

6. Edgar David Cadena: +2:21