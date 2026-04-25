Pachuca vs Pumas: horario y dónde ver HOY EN VIVO el duelo que cierra la Liga MX 2026

La Jornada 17 de la Liga MX llega con el enfrentamiento entre Pachuca y Pumas UNAM, el cual se disputará este fin de semana en un horario clave para definir posiciones rumbo a la liguilla.

Fecha: Sábado 25 de abril de 2026

Sábado 25 de abril de 2026 Hora: 5:00 pm

5:00 pm Estadio: Hidalgo

¿Dónde ver EN VIVO Pachuca vs Pumas?

Si no quieres perderte este choque, podrás disfrutarlo en:

FOX ONE

¿Por qué es tan importante este partido?

Este es el cierre del torneo regular y ambos equipos llegan con cuentas pendientes:

Pachuca busca llegar a la fase final con autoridad.

busca llegar a la fase final con autoridad. Pumas intentará sumar para reforzar su posición en la tabla.

La combinación de ambos equipos ofrecerá presión y orgullo. En este caso, el segundo y tercer lugar de la tabla buscan regalar un partido intenso.

Así llegan Pachuca y Pumas a la Jornada 17

Pachuca

Los Tuzos han convertido su estadio en una fortaleza. Su juego ordenado y contundente los mantiene como uno de los equipos más incómodos del torneo.

Pumas

El conjunto universitario llega acostumbrado a la idea de que cada punto cuenta; sin embargo, este torneo lo viven desde un lado más disfrutable. Este partido podría ser la oportunidad perfecta para reforzar su posición en la tabla.