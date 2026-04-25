Torneo en Singapur. Luis Carrera fue el único de tres mexicanos que se impuso al sofocante calor húmedo en Singapur y llegó al fin de semana. (Foto especial)

Luis Carrera, único mexicano que continúa en el Singapur Open, tuvo una leve mejoría en su tercer recorrido en el Sentosa Golf Club, al firmar score de 71 golpes que lo mantienen en par de campo en el acumulado, de cara al domingo.

Carrera lleva rondas de 69, 73 y 71 para un total de 213 golpes que lo tienen a 13 golpes de distancia del líder por tres días consecutivos, el sudcoreano Jeongwoo Ham que ha firmado scores de 64, 68 y 68.

Asian Tour. El sudcoreano Jeongwoo Ham no ha soltado el liderato durante tres días en el Sentosa Golf Club. (Asian Tour)

El golfista mexicano que tiene su primera participación de la actual temporada del Asian Tour, ha quedado fuera de la lucha por uno de los dos pases para el Abierto Británico, mismos que se otorgarán a los dos primeros sitios de la clasificación del domingo.

Lo único que le resta a Luis Carrera es mejorar en su ronda del domingo para saltar de ese T45 en el que se encuentra. En cuanto a sus connacionales Roberto Lebrija y Santiago De la Fuente no pasaron el corte.

En cuanto al líder Jeongwoo Ham volvió a estar sólido en otra jornada de calor y humedad sofocantes. El jugador de 31 años tiene una ventaja de cuatro golpes sobre el australiano Cameron John en este evento de la Internacional Series, uno de los torneos de élite del Circuito Asiático que ofrece acceso a la Liga de Golf LIV.

John firmó una tarjeta de 67 golpes, la mejor ronda del día, mientras que el japonés Tomohiro Ishizaka se sitúa tercero, un golpe más atrás, tras una ronda de 70.