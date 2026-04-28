Concacaf Champions Cup 2026: partidos, fechas y horarios de las semifinales de ida

Concacaf Champions Cup Nashville SC, Tigres, Toluca y Los Ángeles FC arrancan la ronda de semifinales de la Concachampions

Este año tendremos un nuevo campeón en la Concachampions. Luego de la eliminación de Cruz Azul, cuatro equipos se preparan para buscar el trono del centro y norte del continente americano a nivel de clubes. Una vez más, todo queda reducido a Liga MX contra MLS. Dos representantes del futbol mexicano en contra del balompié estadounidense luchando por un boleto al Mundial de Clubes de la FIFA. Tigres y Toluca enfrentarán al Nashville SC y a Los Ángeles FC respectivamente para buscar un boleto al partido definitivo por el campeonato.

Partidos, fechas y horarios de la Concacaf Champions Cup | Semifinales de ida

Concacaf Champions Cup | Semifinales Los equipos de la Liga MX (Tigres y Toluca) tendrán rivales de la MLS en busca de la gran final del torneo continental.

Nashville SC vs Tigres | martes 28 de abril (18:30 horas)

Luego de eliminar al Inter de Miami y al América, el equipo de Tennessee está de regreso por más. Los dirigidos por B.J. Callaghan están firmando una temporada brillante con un paso invicto en este torneo y liderando la MLS. Ahora, estarán en casa de nueva cuenta para buscar un resultado favorable que los acerque a una nueva final en este torneo. Los de la UANL se mantienen en competencia mientras tienen en disputa también los cuartos de final del Clausura 2026 en la Liga MX.

Los Ángeles FC vs Toluca | miércoles 29 de abril (20:30 horas)

El LAFC dio un golpe de autoridad importante al eliminar a Cruz Azul, campeones de este torneo el año pasado. Los de negro y dorado llevan persiguiendo este título desde su fuerte incursión en el futbol estadounidense, incluso ya llegaron a una final. Hoy, lucen más fuertes que nunca y con el objetivo firme de quedarse con un boleto al Mundial de Clubes de la FIFA. Sus rivales serán los vigentes bicampeones de la Liga MX. Toluca se las ha arreglado para competir en ambos torneos y con la posibilidad todavía de aspirar a un histórico doblete que los confirme como los mejores del futbol mexicano.