Liga MX: lista completa de jugadores que se perderán la liguilla del Clausura 2026 por convocatoria con la Selección Mexicana

Convocados 10 jugadores se perderán la liguilla del futbol mexicano tras el llamado de Javier Aguirre previo al Mundial.

El camino rumbo a la Copa del Mundo está muy cerca de concluir. La convocatoria final de la Selección Mexicana de futbol con 26 elementos se definirá en las últimas semanas y este martes 28 de abril, el entrenador Javier Aguirre dio a conocer una lista de jugadores que se estarán integrando a la concentración del ‘Tricolor’, varios de ellos, en equipos que disputarán la liguilla de este Clausura 2026.

Selección Mexicana: Lista completa de jugadores llamados por Javier Aguirre

Por medio de un comunicado oficial, ‘El Vasco’ dio a conocer a los jugadores del futbol mexicano que estarán entrenando en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento durante las próximas semanas y previo a la lista final de seleccionados que disputarán la Copa del Mundo. Este primer listado sólo incluye jugadores del futbol mexicano, algunos de ellos que son llamados para dar seguimiento al próximo ciclo mundialista.

Kevin Castañeda (Tijuana)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Óscar García (León)

Luis Rey (Puebla)

Eduardo Águila (Atlético de San Luis)

Jesús Gómez (Tijuana)

Denzell García (FC Juárez)

Iker Fimbres (Monterrey)

Gilberto Mora (Tijuana)

Jairo Torrres (FC Juárez)

¿Qué jugadores de la Liga MX se perderán la liguilla por llamado a la Selección Mexicana

Por otra parte, destacan los jugadores de equipos que se encuentran en la liguilla del Clausura 2026 y que no podrán estar en la disputa por el campeonato. Las Chivas son el equipo más afectado en este sentido por la ausencia de cinco elementos que suelen ser titulares en el 11 inicial de Gabriel Milito. También, América, Toluca, Cruz Azul y Pumas sufrirán bajas, mientras que Tigres, Pachuca y Atlas no perderán jugadores.

Raúl Rangel (Chivas)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Luis Romo (Chivas)

Roberto Alvarado (Chivas)

Armando González (Chivas)

Jesús Gallardo (Toluca)

Alexis Vega (Toluca)

Guillermo Martínez (Pumas)

Israel Reyes (América)

Erik Lira (Cruz Azul)

Todos estos jugadores tendrán que integrarse al mano de Javier Aguirre a partir del próximo miércoles 6 de mayo, por lo que sólo podrían disputar los partidos de ida de sus respectivas eliminatorias de cuartos de final.