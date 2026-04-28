PSG vs Bayern Múnich: horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver la Champions League

PSG vs Bayern Múnich | Champions League La eliminatoria comenzará en la cancha del Parque de los Príncipes de París.

La Liga de Campeones de Europa se reanuda con el arranque de las semifinales. Los actuales campeones del torneo, el París Saint-Germain está de regreso en busca de un boleto al partido definitivo que les de la oportunidad de ir por un bicampeonato. El cuadro francés quiere mantenerse en lo más alto del futbol europeo. En frente, el equipo alemán ha tenido otro año dominante a nivel local, pero quieren dar una vez más ese paso que los regrese al trono europeo con Harry Kane como potencial candidato al Balón de Oro de este año.

Ya sólo quedan cuatro equipos en busca de la Champions League de este año. Del otro lado de la eliminatoria, se encuentran el Arsenal y el Atlético de Madrid, dos equipos que nunca en su historia han ganado este torneo, pero uno de ellos enfrentará al ganador entre el PSG y el Bayern Múnich. En los cuartos de final se quedaron el Real Madrid (máximo campeón histórico de torneo) y el FC Barcelona, uno de los favoritos para disputar la final.

¿En qué horario se juega el PSG vs Bayern Múnich? | Champions League

13:00 horas (CDMX)

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Previa del PSG vs Bayern Múnich | Champions League

Estamos ya en la recta final de la temporada y estamos a solo cuatro partidos de conocer a los dos finalistas de esta Liga de Campeones de Europa. Este partido ha sido señalado por los aficionados como “la final adelantada” enfrentando a los dos favoritos y a los que ya saben lo que es ser campeón de este certamen. Ambos clubes han sido dominantes a nivel local y pondrán su prioridad en esta eliminatoria, lo que anticipa una serie emocionante.

El cuadro parisino tuvo un paso irregular durante la primera fase y tuvo que pasar por el repechaje para poder estar en los octavos de final. A partir de ahí, los dirigidos por Luis Enrique demostraron por qué son los vigentes monarcas. Los franceses ya eliminaron al Mónaco, Chelsea y al Liverpool con un paso invicto en estas rondas.

Por su parte, el Bayern ha demostrado una vez más que puede ser uno de los clubes más dominantes del mundo. Los ‘Bávaros’ tienen un paso casi perfecto de 11 victorias y solo una derrota en este torneo colocándose además como el equipo que más goles ha marcado. Harry Kane marcha segundo en la tabla de anotadores individuales con 12, sólo por debajo de los 15 de Kylian Mbappé.