Sergio Pérez dice que hubo avance en la carrera Sprint aunque fallaron con los neumáticos duros

Carrera Sprint en Miami. El piloto mexicano Sergio Pérez quedó a solo 0.267 segundos de la SQ2. (@CadillacargF1)

El inglés Lando Norris (McLaren) ganó la carrera Sprint para el Gran Premio de Miami de la Fórmula Uno, tras dar 19 vueltas en torno al Hard Rock Stadium. Norris se impuso a su compañero, el australiano Oscar Piastri, y al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que fueron segundo y tercero, respectivamente.

El mexicano Sergio Pérez terminó en el decimosexto sitio.

Si bien la escudería Cadillac demostró un poco más de consistencia en la carrera Sprint con el paquete de actualizaciones que introdujeron en el coche de Sergio Pérez, al final el mexicano perdió ritmo y no pudo mantenerse dentro de los 15 primeros, una posición que llegó a rozar.

Cadillac y ‘Checo’ Pérez apostaron junto con Valtteri Bottas por el compuesto duro, siendo los únicos en recurrir a esta estrategia en la carrera corta, mientras el resto fue por el medio. Solo los Aston Martin de Lance Stroll y Fernando Alonso también fueron en una estrategia diferente con el blando.

En la arrancada, Sergio Pérez llegó a ponerse en la lucha contra los Williams y los Racing Bulls, apoyado por el compuesto duro, pero una vez que la competencia avanzó cayó hasta la posición 17, entregando el lugar 16 en la última vuelta ante el Aston Martin de Fernando Alonso.

Satisfecho con el avance del paquete aerodinámico

Sergio Pérez indicó que la estrategia no resultó como ellos esperaban, pero se mostró satisfecho con el avance del paquete aerodinámico que parece ir en el camino adecuado en el desarrollo.

“Sí, creo que sin duda mejoramos, progresamos”, expresó el mexicano. “Pero fuimos con el neumático duro y yo creo que eso nos perjudicó bastante” dijo a ESPN Argentina.

“Estuvimos peleando en las primeras vueltas con los Williams, con el Haas, estuvimos haciendo algo de progreso, pero luego llegó la degradación muy rápido y creo que el neumático duro no era el correcto”, finalizó el mexicano.

Pérez ya había advertido el viernes de las condiciones de avance en el Cadillac y de la posibilidad de colocarse en la SQ2. Ahora, para la clasificación espera poder avanzar a la Q2 luego de haber quedado a dos décimas de diferencia el día previo.