La Champions League cambia de casa: ¿cuáles serán las nuevas plataformas para ver el futbol europeo en México?

Champions League en México HBO Max Latinoamérica ha perdido los derechos de transmisión de la UEFA Champions League; a excepción de Brasil, la competición europea de clubes tendrá una cobertura dividida a partir de 2027.

Una de las competencias que más entusiasma a la afición del futbol es la UEFA Champions League, el torneo internacional de clubes más prestigioso de Europa y que tendrá nueva casa para su transmisión en Latinoamérica, después de que HBO Max perdiera los derechos.

La UEFA Champions League estrena casa en 2027: ¿dónde podrá verse en Latinoamérica?

El comunicado se dio a conocer ayer jueves 30 de abril y, mientras que la competencia presente se encuentra en la fase de semifinales disputadas entre los clubes Atlético de Madrid, Arsenal, Bayern Múnich y París Saint-Germain, se confirmó que a partir de la temporada 2027-28, la Champions League será transmitida entre las siguientes plataformas de streaming:

Paramount+

Disney+

ESPN (redes lineales).

Según el acuerdo, se tratará de una transmisión dividida entre las plataformas. Es decir, Paramount tendrá la mitad de todos los partidos de la UCL en todas las jornadas, con la Final de la UCL en coexclusiva y highlights, mientras que Disney tendrá la otra mitad de los entrentamientos.

Este cambio de casa aplicará a Sudámerica, Centroamérica y México, exceptuando a Brasil del terreno, ya que en su caso Warner Bros. Discovery renovó en exclusiva los derechos de la Champions League, por lo que podrá seguirse viendo a través de TNT Sports y HBO Max.

¿Qué pasará con la Europa League y la Conference League en México?

El cambio de la Champions League forma parte del nuevo ciclo comercial de la UEFA, aliándose con las plataformas de streaming ante la popularidad que han ganado dentro del mercado internacional de derechos deportivos, por lo que la nueva licitación cubrirá de 2027 a 2031 con Paramount y Disney como principales distribuidores.

HBO Max ha perdido los derechos de la #UEFAChampionsLeague para México.



A partir de la temporada 27/28 la competición se repartirá entre Disney+/ ESPN y Paramount+. pic.twitter.com/ZgrBPls7yh — HBOMaxNewsLA (@HBOMaxNews_LA) April 30, 2026

Sin embargo, no es todo, pues ESPN/Disney+ obtuvo el 100% de los derechos de transmisión de la UEFA Europa League y la UEFA Conference League para toda Latinoamérica, expandiendo su dominio deportivo a los torneos europeos de segundo y tercer nivel.