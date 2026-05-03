América vs Pumas EN VIVO: horario, canal, pronóstico y alineaciones del Clásico de la Liguilla

Partido América vs Pumas en vivo Especial

El Club América y Pumas UNAM llegan a una nueva edición del Clásico Capitalino, un duelo que va mucho más allá de los tres puntos y que ahora se instala en una fase donde cada error puede costar la eliminación. Ambos conjuntos arriban con la urgencia de dar el primer golpe en la serie.

¿A qué hora y dónde juegan América vs Pumas hoy?

El partido entre América y Pumas correspondiente a los cuartos de final del Clausura 2026 se jugará este domingo 3 de mayo en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en el estadio Banorte, en la CDMX.

El escenario no podría ser más emblemático. El Banorte (antes Estadio Azteca) será testigo de una nueva batalla entre dos de las instituciones más representativas del futbol mexicano, en un duelo donde la historia pesa tanto como el presente.

Transmisión en vivo: En qué canal pasan el partido de América vs Pumas

La transmisión del partido estará disponible a través de:

Canal 5 (Televisa)

TUDN

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Previa y pronóstico América vs Pumas

Pumas encara esta eliminatoria luego de firmar una fase regular sólida, ubicándose entre los primeros lugares de la tabla, mientras que América tuvo que apretar en la recta final para asegurar su lugar en la Liguilla, con la expectativa de elevar su rendimiento justo en el momento decisivo del torneo.

De camino a los Cuartos de Final. 🦅🔜



▶️ Ve nuestro entrenamiento: https://t.co/FlQliShVgS pic.twitter.com/3SIg8hP7xl — Club América (@ClubAmerica) April 28, 2026

Bajo este panorama, el Clásico Capitalino se perfila como uno de los duelos más llamativos de los Cuartos de Final, donde el peso de la historia se combina con el presente de ambos equipos en la lucha por avanzar a semifinales.

Entrenamos con la intensidad que exige la fase final. El objetivo está claro y el equipo está más unido y fuerte que nunca. 💪🏻⚽️#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/weo7Fo4fOo — PUMAS (@PumasMX) April 29, 2026

Alineaciones probables América vs Pumas

América

Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja, Jonathan dos Santos, Erik Sánchez, Rodrigo Dourado, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, Patricio Salas.

Pumas

Keylor Navas, Pablo Bennevendo, Ángel Azuaje, Nathan Silva, Álvaro Angulo, Rodrigo López, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Jordan Carrillo, Robert Morales, Juninho.