América vs Pumas: toda la polémica por presunta alineación indebida explicada

Pumas vs América El partido de ida en el Estadio Banorte culminó con un empate de 3-3, resultado que favorece de momento a Pumas para avanzar por su posición en la tabla.

Los cuartos de final de la Liga MX comenzaron con grandes emociones y polémicas tras los partidos de ida. El primer capítulo entre América y Pumas no decepcionó luego de un 3-3 en la cancha del Estadio Banorte, donde las ‘Águilas’ empataron en los minutos finales del encuentro dos penales. Ahora, una nueva discusión está al rededor de la eliminatoria, pues Universidad Nacional estaría acusando a los azulcremas de cometer alineación indebida, lo que, en caso de confirmarse, le daría la victoria a los felinos en automático con marcador de 0-3 y anulando lo ocurrido en el terreno de juego.

¿Qué fue lo que pasó en el América vs Pumas que califican como alineación indebida?

La acción tuvo lugar en el minuto 62 del encuentro, cuando André Jardine mandó un triple cambio al terreno de juego para sustituir a Alexis Gutiérrez, Patricio Salas y Miguel Vázquez. Sin embargo, cuando el cuerpo técnico del América se dio cuenta que Sebastián Cáceres habría sufrido una conmoción por un golpe en la cabeza, es el uruguayo quien finalmente es sustituido para dejar al ‘Shocker’ en el terreno de juego. Esta situación quedó constatada en la cédula arbitral oficial de Luis Enrique Santander, quien fue el silbante central del encuentro

Sin embargo, en las imágenes del partido, Vázquez alcanza a salir por completo del terreno de juego solo unos instantes antes de que uno de los auxiliares de la banca del América le indicara de nueva cuenta que regresara al terreno de juego para mantenerse en el partido, mientras que el defensor uruguayo tuvo que ser sustituido por protocolo.

🚨 ¿SE VIENE LA VICTORIA SOBRE LA MESA? 🚨



Este es el video que Club Universidad usará ante la Comisión Disciplinaria como prueba de la alineación indebida del Club América… pic.twitter.com/ARbhfqnyn5 — AS México (@ASMexico) May 4, 2026

¿Qué es lo que aleja Pumas por alineación indebida?

De acuerdo con el periodista León Lecanda, de ESPN, el Club Universidad Nacional presentará una protesta formal a la Comisión de Arbitraje por alineación indebida en contra del Club América.

El cuadro universitario estaría alegando que, en el momento en el que Vázquez abandonó el terreno de juego, aunque haya sido por solo unos segundos, dejaba de ser jugador activo del encuentro, por lo que no podría ingresar de nueva cuenta al campo. En caso de que esto se sancione, las ‘Águilas’ perderían el partido en automático con marcador de 0-3.

¿Cuáles son los argumento del América para protegerse de la alineación indebida?

La principal defensa del cuadro azulcrema es que la cédula arbitral tiene en al cambio oficial a Sebastián Cáceres saliendo para dar entrada a Thiago Espionsa, por lo que, al menos técnicamente, Miguel Vázquez nunca fue sustituido en el partido, a pesar de que había sido el plan original de André Jardine e incluso se anunció en el sonido local del Estadio Banorte.

Cédula Arbitral El cambio oficial fue el de Sebastián Cáceres por Thiago Espinosa.

Por otra parte, algunos especialistas arbitrales argumental que, al no haber entrado todos los cambios al terreno de juego, la sustitución no se habría consumado en el terreno de juego.

En este mismo sentido, también apuntan a que la situación quedó asentada y permitida por el cuerpo arbitral al tratarse de una sustitución por protocolo de conmoción sufrida por Sebastián Cáceres, lo que habría llevado a Santander a tener esta consideración de que Vázquez pudiera ingresar de nueva cuenta al terreno de juego.,