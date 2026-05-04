CANDIDATOS. Los Pumas tendrán que resolver en CU. (Isaac Esquivel/EFE)

Y la fiesta comenzó…

Sin duda es la mejor época de la Liga MX.

La Fiesta Grande comenzó como la esperábamos, con goles y emociones.

Nada definido todavía, pero sí hay equipos que han sacado muy buena ventaja.

Clásico capitalino: intensidad y oportunidad perdida

Al ser un Clásico, la serie entre América y Pumas luce como la más cerrada.

La ida fue un partidazo, digno del Clásico Capitalino.

Queda todo abierto para la vuelta, con la ventaja del empate para Pumas y con la sensación de que la mejor versión del América en mucho tiempo no pudo derrotarlos. Los de Efraín Juárez deberán volver a hacer lo que los llevó al liderato, ya que por momentos cedieron la iniciativa a los americanistas y dejaron ir una ventaja de dos goles. Vamos a ver qué tanto pesa eso.

No hay que olvidar que Pumas tiene la ventaja del empate, así que América debe ir a ganar, lo cual en CU luce muy complicado.

Tigres impone jerarquía ante unas Chivas mermadas

En el norte, Tigres fue más equipo sobre unas Chivas que honestamente me agradaron. La experiencia y calidad de los felinos se notó tras el susto inicial.

Pesa demasiado las ausencias en Guadalajara y se notó sobre todo en el manejo del partido cuando iban ganando y especialmente en los minutos de mayor presión de los regios.

Fue demasiado castigo que les quitaran cinco jugadores para la selección, su columna vertebral y a los mejores.

Chivas puede dar una sorpresa, pero Tigres anotará de visita. Veo a los regios en semifinales.

Atlas sorprende, pero Cruz Azul mantiene el control

Quizás el que más sorprendió, porque era del que menos se esperaba, fue Atlas, pero no les alcanzó. Quizás sirva para que Cruz Azul apriete más y no deje momentos de los partidos en los que el rival lo supera. Le pasaba con Larcamón y ahora con Huiqui.

La Máquina debe cerrar pronto en el partido la serie para evitar sustos, pero es mejor equipo que los rojinegros.

Semana clave antes de las definiciones

Primero serán las vueltas de CONCACAF para Toluca y Tigres, por lo que tendremos una semana de mucho análisis, muchas observaciones y un crecimiento en las expectativas para los juegos de vuelta muy interesantes y, sobre todo, muy divertidos.

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