Arsenal vs Atlético de Madrid: horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver la Champions League

Arsenal vs Atlético de Madrid La eliminatoria llega empatada a un gol para disputar la vuelta en el Emirates Stadium de Londres.

El primer finalista de la Liga de Campeones de Europa se define el día de hoy con la vuelta de la semifinal entre Atlético de Madrid. Los ‘Gunners’ están muy cerca de regresar al partido por el campeonato para poder sentarse en la mesa de ganadores de Champions League por primera vez en su historia. En frente, el Atlético de Madrid ya sólo tiene esta oportunidad para poder llevarse un trofeo este 2026 luego de caer en la Copa del Rey y quedarse sin opciones en LaLiga

Ya sólo quedan tres partidos para concluir esta temporada de Champions League. El ganador de hoy irá a la gran final para enfrentar al PSG o al Bayern Múnich por ‘La Orejona’ en Budapest. Además, el ganador tendrá su boleto al próximo Mundial de Clubes de la FIFA para 2029. Tanto Arsenal como Atlético de Madrid están en busca de ser campeones por primera vez, mientras que sus potenciales rivales quieren ampliar sus vitrinas.

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13:00 horas

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Previa del Arsenal vs Atlético de Madrid | Champions League

Hace unos días, la afición al futbol europeo calificó este partido como el “Haramball” para hacer referencia a que sería uno de los duelos más defensivos del año. EL duelo quedó empatado 1-1 y ambos equipos anotaron de penal siendo ese el su único disparo a portería. Ahora, uno de ellos tiene que ganar el día de hoy para avanzar. Los goles de visitante no cuentan como criterio de desempate, por lo que si el empate prevalece tendrán que disputar tiempo extra y hasta penales.

El Arsenal inició bien la semana sin siquiera jugar con el empate del Manchester City. Este resultado vuelve a poner en sus manos la oportunidad de ganar la Premier League y ahora este título. Mikel Arteta tiene la oportunidad de cerrar una temporada con un histórico doblete donde recuperen el título del futbol inglés por primera vez en más de 20 años y su primera Liga de Campeones.

Por su parte, el Atlético de Madrid ha tenido semanas complicadas con solo tres victorias en sus últimos tres partidos. Sin embargo, Diego Pablo Simeone sabe que los duelos de eliminación directa se disputan de forma diferente. ‘El Cholo’ podría llegar a la final de la Champions por primera vez en su trayectoria, esperando que esta vez sea “la vencida” sin tener que enfrentar al Real Madrid.

Posibles alineaciones del Arsenal vs Atlético de Madrid | Champions League

Arsenal: David Raya, Brian White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié, Aberiche Eze, Martín Zubimendi, Declan Rice, Bukayo Saka, Viktor Györekes, Leandro Troussard

Atlético de Madrid: Jan Oblak, Mateo Ruggeri, Romand Le Normand, Pubill, Nahuel Molina, Ademola Lookman, Koke, Johnny Cardoso, Alex Baena, Ationne Griezmann, Julián Álvarez