Concacaf Champions Cup 2026: Partidos, fechas y horarios de las semifinales de vuelta

La región norte y centro del continente americano sigue en busca de su gran campeón a nivel de clubes con dos partidos entre equipos de la Liga MX y la MLS con ambos clubes del futbol mexicano disputando también la liguilla del Clausura 2026. Los Tigres lograron sacar ventaja y ahora cerrarán en casa para buscar el ansiado boleto a la final. Por su parte, los ‘Diablos’ perdieron sus dos compromisos eliminatorios y lo que pudo ser un torneo de ensueño podría quedarse en una historia de “el perro de las dos tortas”.

Partidos, fechas y horarios de la Concacaf Champions Cup 2026 | semifinales de vuelta

Concacaf Champions Cup 2026 | Semifinales de vuelta Dos equipos de la Liga MX buscan su boleto a la gran final ante equipos de la MLS esta semana en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Tigres vs Nashvile SC | martes 5 de mayo (19:30 horas)

El equipo de Guido Pizarro logró salir con el marcador a favor como visitantes y ahora cerrarán la serie en ‘El Volcán’. El equipo regiomontano llega también motivado luego de ganar también el partido de ida de cuartos de final ante las Chivas, también en Nuevo León. Ahora, quieren tener una semana donde consigan seguir compitiendo en ambos torneos. Por su parte, El cuadro de Tennessee considera que sigue siendo el favorito luego de eliminar a Inter de Miami y al América, por lo que ya saben lo que es avanzar en territorio mexicano.

Toluca vs Los Ángeles FC | miércoles 6 de mayo (19:30 horas)

El actual bicampeón del futbol mexicano está en serios problemas luego de perder 2-1 en los minutos finales del partido de ida ante el LAFC. Los ‘Diablos’ necesitan ganar sí o sí este encuentro y procurar no recibir más de un gol, ya que el tanto de visitante cuenta como criterio de desempate. Además, vienen de caer también en la ida de cuartos de final del Clausura 2026 ante Pachuca, lo que los pone en serio riesgo de eliminación directa. En frente, los de dorado y negro buscan llegar su tercera final de Copa de Campeones. El equipo californiano ha estado en el juego por el campeonato en 2020 y 2023, pero todavía no saben lo que es coronarse.