LIV Golf da a conocer a sus 12 jugadores que jugarán el segundo Major PGA Tour

Jugará el PGA Championship. El español David Puig terminó en el segundo sitio en LIV Golf Mexico City, detrás de su capitán Jon Rahm. (Foto especia)

A una semana de jugarse el segundo Major del PGA Tour, LIV Golf dio conocer la lista de sus 12 jugadores que obtuvieron una exención para competir en el PGA Championship del 12 al 14 de mayo en el Aeronimink Golf Club en Newtown, Pensilvania.

La lista la encabezan las jóvenes promesas del golf en la gira saudí: El australiano Elvis Smylie, el español David Puig y el norirlandés Tom McKibbin.

Los tres jóvenes golfistas más el belga Thomas Detry, quien debuta en LIV, y el veterano estadounidense Dustin Johnson, dos veces campeón de Majors, recibieron exenciones especiales informó LIV Golf este martes.

Los golfistas mencionados se suman a los excampeones del PGA Championship: Martin Kaymer y Phil Mickelson; a los recientes campeones de Majors, Bryson DeChambeau, Jon Rahm y Cameron Smith; a Tyrrell Hatton, clasificado gracias a su participación en la Ryder Cup 2025; y Joaquín Niemann, quien obtuvo su lugar al terminar entre los 15 primeros en el PGA Championship 2025.

Mickelson se retira por problemas de salud

Poco después de que se publicó la lista de participantes, el PGA anunció en redes sociales que Mickelson se retiraba por motivos de salud familiar y que Max Homa ocuparía su lugar. Phil perdió su sexto torneo LIV Golf de la temporada 2026 esta semana debido a asuntos de salud familiar. El estadounidense solo ha participado en un torneo esta temporada, terminando en el puesto 48 en Sudáfrica.

McKibbin, de 23 años, disputará su sexto Major y su segundo PGA Championship consecutivo. Actualmente ocupa el puesto número 100 en el ranking mundial. Debutó en el Masters el mes pasado.

“Es genial”, dijo el jugador que es parte del equipo Legion XIII junto a Rahm y Hatton. “Siempre es un placer jugar otro Major. Sin duda, son los torneos en los que uno quiere participar, y cada vez que logras ganar uno, es una gran experiencia de aprendizaje”.

Smylie y Puig tienen 24 años. Smylie ganó el LIV Golf Riyadh en su debut en la liga en febrero, mientras que Puig terminó segundo en solitario, detrás de Rahm, en el último torneo LIV Golf en Ciudad de México, logrando así su mejor resultado en la liga.

Detry, de 33 años, quien también está en su primera temporada en el LIV Golf, ocupa el tercer lugar en la clasificación general de puntos, con tres resultados entre los cinco primeros en los últimos cuatro torneos. Participará en su decimocuarto Major y en su quinto PGA Championship.

Mientras se acerca el segundo torneo grande en el PGA Tour, LIV Golf hace parada esta semana en el Trump National Golf Club Washington D.C. en Potomac Falls, Virginia. Será la segunda vez que el Trump National acoge un torneo de LIV, tras el de 2023, cuando ganó Harold Varner III.