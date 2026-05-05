Pumas vs América va también por TV Azteca: la televisora confirma que transmitirá en vivo el duelo de liguilla

Pumas vs América en TV Azteca Pumas y América volverán a enfrentarse en el juego de vuelta de los Cuartos de Final 2026, duelo que será transmitido en vivo por TV Azteca.

Tras un polémico empate en el primer duelo Pumas vs América de la Liguilla 2026, los equipos volverán a enfrentarse en el juego de vuelta de los Cuartos de Final este domingo 10 de mayo; el partido tendrá transmisión en vivo a través de TV Azteca, según lo confirmó la televisora mediante redes sociales.

La noticia representa la opción para los aficionados y aficionadas de disfrutar del clásico duelo en televisión abierta, especialmente tras las emociones que dejó el empate a tres goles en el juego de ida.

Pumas vs América 10 de mayo: ¿dónde y a qué hora ver?

El partido entre Pumas y América se disputará en Ciudad Universitaria el domingo 10 de mayo, evento que podría ser la convivencia familiar perfecta en plena celebración del Día de las Madres, pues se llevará a cabo a las 19:15 horas, tiempo del centro de México.

Las opciones para ver el juego en vivo son:

Cana 5.

TUDN.

ViX.

Y, tras el anuncio de la televisora del ajusco, TV Azteca se une a la lista de canales de televisión abierta para presenciar el clásico en un punto clave de la Liguilla 2026 al tener el marcador empatado a tres goles.

Christian Martinoli narrará el Pumas vs América en TV Azteca

A través de redes sociales, TV Azteca confirmó que el duelo entre Pumas y América este domingo 10 de mayo será narrado por Christian Martinoli, acompañado de Luis García y Luis Alberto Alves ‘Zague’, figuras prominentes del periodismo deportivo en México.

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Pumas y América se vuelven a ver las caras en los cuartos de final, en una batalla entre dos gigantes de la Liga MX 👀⚽



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¿Quién se quedará con la serie? 👀



👇Pumas… pic.twitter.com/D05kNtB6yV — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 5, 2026

Por otra parte, Carlos ‘Warrior’ Guerrero se encontrará en el terreno de juego para completar el equipo de la televisora, cuyo trabajo consiste en informar todos los detalles que no se terminan de ver en el campo.