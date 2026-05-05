Jon Rahm acuerda con el circuito europeo y se abre su vuelta a la Ryder Cup

Aprovecha la oportunidad. El español Jon Rahm ha jugado apenas seis torneos del circuito europeo desde que se unió a LIV a finales de 2023. (Abbie Parr/AP)

El español Jon Rahm anunció este martes que ha llegado a un acuerdo con el circuito europeo (DP World Tour) y se abre la posibilidad para que vuelva a competir Ryder Cup del 2027, evento que se celebrará en Adare Manor, Irlanda. Así, el jugador de Barrika ha pagado las multas acumuladas desde que en 2024 decidió irse al circuito LIV de Arabia Saudí.

Rahm dio a conocer lo anterior en la rueda de prensa previa al séptimo torneo LIV de la temporada en Washington, que se celebra en el Trump National Golf Club, cerca de Washington D.C.

Rahm anunció “concesiones” por ambas partes. “Yo hice algunas; ellos tendieron una rama de olivo” dijo tras confirmar el acuerdo, y previo al evento LIV Golf en Virginia.

Rahm, dos veces ganador de Majors, fue sancionado por tres eventos conflictivos esta temporada y tiene alrededor de 2.3 millones de euros en multas pendientes desde que se unió al circuito saudí escindido en 2023.

A cambio de asegurarse exenciones condicionales para 2026, Rahm también dijo que jugará en los eventos del European Tour acordados durante el resto de este año.

“El DP World Tour y Jon Rahm han llegado a un acuerdo sobre las exenciones condicionales para jugar en torneos que coincidan con los de LIV Golf durante el resto de la temporada 2026” declaró un portavoz del DP World Tour.

Rahm ha jugado en apenas seis torneos del circuito europeo desde que se unió a LIV a finales de 2023. El nuevo acuerdo le permitirá jugar el Abierto de Escocia, coorganizado por la PGA, la semana previa al último Major del año.

El jugador de 31 años, que debutó en la Ryder Cup en 2018, fue elegido por el capitán para el torneo de 2025 en Bethpage Black, ganado por el equipo europeo.

En marzo, Rahm acusó al DP World Tour de “extorsionar a los jugadores” al explicar por qué no había firmado un acuerdo para saldar sus multas por jugar. Ese enfrentamiento puso en riesgo su participación en la Ryder Cup del próximo año, algo que ya tiene solución.,

El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí anunció la semana pasada que retiraría su respaldo multimillonario a LIV Golf al final de la temporada, lo que ha sembrado dudas sobre el futuro del circuito.