Fox Sports ofrece 50 mil dólares...por ver el Mundial: esta es la oferta de ensueño para fans en la Copa del Mundo de la FIFA

Fans de la Copa del Mundo El puesto ofrecerá a un aficionado o aficionada la oportunidad de ver los 104 partidos de la Copa del Mundo a través de las plataformas oficiales del canal estadounidense. (Isaac Ortiz/Isaac Ortiz)

Millones de fans en todo el mundo se alistan para ver la Copa del Mundo de la FIFA, pero sólo una persona recibirá miles de dólares por ver de principio a fin los 104 partidos de este torneo. A partir de este martes, la cadena Fox Sports en Estados Unidos lanzó una convocatoria para encontrar al “Jefe de Seguimiento” de este Mundial ¿Crees que puedes ser tú? Esto es lo que tienes que saber.

Fox Sports ofrece trabajo real por ver el Mundial de Futbol 2026

No, no se trata de ninguna broma o de un experimento social únicamente. Fox Sports Estados Unidos anunció el puesto de trabajo de “Chief World Cup Watcher” (que se puede traducir como Observador en Jefe" de la Copa del Mundo. La oferta laboral formal se lanzó a través de la plataforma Indeed.

Las funciones de este puesto incluyen actividades como:

Disfrutar de cada minuto de la cobertura de Fox Sports los 104 partidos del Mundial en la plataforma oficial

Hacer brillar tu pasión desde un espacio especial en Times Square

Crear y compartir contenido único y auténtico en las redes sociales durante todo el torneo

Animar cada minuto de cada partido

Y si esto de por sí te parece increíble, debes saber que el sueldo por ocupar este puesto del 11 de junio al 19 de julio de 2026 será de nada más y nada menos que de 50 mil dólares estadounidenses (aproximadamente 868 mil pesos mexicanos) por estar disfrutando de este torneo en Nueva York.

¿Por qué Fox Sports y Indeed pagarán a un aficionado por ver el Mundial 2026

De acuerdo con la vicepresidenta de marketing de Indeed, esta estrategia es una forma de conectar con las y los aficionados comunes que esperan cada cuatro años para poder disfrutar de la máxima competencia futbolística a nivel de clubes de una forma más auténtica y orgánica en vez de simplemente ponerle un anuncio durante la transmisión que muchos sienten más como una invasión al momento de disfrutar de su juego favorito.

Por su parte, los directivos de Fox Sports también señalaron que el puesto puede ser para alguien que no necesariamente sea un aficionado al futbol, sino un seguidor de los deportes en general para ayudar a levantar el entusiasmo, no sólo para quien conoce de historia, estadísticas y tendencias actuales, sino para quien quiere acercarse con curiosidad y disfrutar de los partidos sin entrar de lleno en los detalles.

¿Cómo aplicar para ser el fan que Fox Sports pague por ver el Mundial FIFA 2026?

Para participar en el proceso de selección, los aspirantes deben acceder a su perfil de Indeed o crear uno, y actualizar sus habilidades para destacar sus aptitudes periodísticas y de creación de contenido. Deben configurar su cuenta para que los empleadores puedan encontrarlo, de modo que el equipo de reclutamiento de Fox Sports pueda localizarlo, y compartir un breve video que explique por qué son el candidato ideal.

La persona que sea elegida comenzará sus funciones a partir del sábado 6 de junio, fecha en que será anunciado oficialmente y concluirá su trabajo el domingo 26 de julio, es decir, una semana después-