¿Cuándo se juegan las semifinales de la Liga MX Femenil? Partidos, horarios y fechas ( Imago7)

Este 7 de mayo se llevarán a cabo ambos partidos de ida de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil. Los primeros clubes en clasificar a esta fase del torneo fueron América y Rayadas de Monterrey.

Con un cerrado e intenso partido, cuyo marcador final cerró en 3-2 global, las Águilas volaron alto en la Ciudad de México, sacando del tablero a FC Juárez Femenil. Por su parte, el conjunto regio, en el imponente Estadio BBVA, superó con vehemencia a las Celestes, por lo que Cruz Azul Femenil tuvo que despedirse del sueño de levantar la anhelada copa del futbol mexicano femenil.

También en el norte de México ocurriría una demostración de entereza y valor, pues en el Estadio Universitario, el Club Toluca Femenil derrotó a Tigres Femenil en su casa, definiendo su pase dos goles a uno en los cuartos de final de vuelta de la Liga MX Femenil.

Finalmente, las Diosas del Viento remontaron en un marcador que, aunque no imposible, sí resultó sorprendente, debido a la reputación que las Chivas habían demostrado en el torneo.

Con goles de N. Mauleón en el minuto 39 y C. Corral en el 87’, Pachuca Femenil remontó el marcador y clasificó a semifinales.

Aquí te decimos todos los detalles de los partidos de ida de la semifinal de la Liga MX Femenil, con fecha y horario, para que no te pierdas el cierre de un torneo que cobra creciente interés conforme avanza el Clausura 2026.

¿Qué partidos se disputarán en las semifinales de la Liga MX Femenil?

Se definieron las semifinales de la Liga MX Femenil, se lee en la publicación desde la cuenta oficial de la Liga MX. Han quedado fuera varios equipos que fungían como contendientes serios en la disputa por la copa del futbol mexicano femenil; sin embargo, la lucha sigue y ya hay clubes posicionados para llevársela a sus estadios.

Así quedaron definidas las semifinales de la Liga MX Femenil: América Femenil iniciará como local en la Ciudad de México, recibiendo a Rayadas en el partido de ida, mientras que las Rayadas de Monterrey se enfrentarán a las Tuzas tras sacar del torneo al Club Guadalajara Femenil.

Horarios y fechas de las semifinales de la Liga MX Femenil

De acuerdo con la Liga BBVA MX Femenil, el partido de ida entre Pachuca y Monterrey se llevará a cabo el jueves 7 de mayo a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Hidalgo. Mientras que el partido de vuelta se jugará el Día de las Madres a las 18:15 horas en el Estadio BBVA, en Monterrey.

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Por otra parte, las Diablas de Toluca recibirán en el Estadio Nemesio Diez al conjunto azulcrema en punto de las 21:00 horas para disputar el partido de ida de la semifinal del CL2026 de la Liga MX Femenil, mientras que el próximo sábado 10 de mayo América Femenil tendrá el cierre de la semifinal en casa en punto de las 12:00 horas (tiempo del centro de México).

El partido de vuelta de las semifinales de la Liga MX Femenil se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde América llegará con su goleadora I. Guerrero frente a un Toluca que viene con el corazón a tope tras arrancarle el acceso a Tigres Femenil en su casa, por lo que la posibilidad de que la hazaña ocurra dos veces sigue latente.