El deporte, o la paradoja del hombre que corre sin ir a ningún lado

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Hay una pregunta que el deporte nunca se ha hecho a sí mismo porque, en rigor, el deporte no piensa: se ejecuta. Y quizás en eso reside su primer pecado filosófico, o su primera virtud, que son, como casi todo en este asunto, la misma cosa. Las instituciones que sí piensan suelen terminar peor. Véase la historia.

Pretendemos que el hombre corre por instinto. Pero el instinto no cronometra. El instinto no clasifica ni hace pódiums. El instinto, si existiera todavía en algo parecido a su forma original, correría sin línea de llegada y probablemente sin ropa, lo cual también es un argumento filosófico, aunque nadie lo haya presentado así en una revista académica. Lo que llamamos deporte es otra cosa: es el instinto al que alguien le puso reglas, categorías y, peor aún, patrocinadores.

LA IGUALDAD COMO ARGUMENTO Y COMO CONDENA

“Todo lo que sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres, se lo debo al futbol”, escribió Albert Camus, y la frase ha sobrevivido más que varias de sus novelas en el imaginario colectivo, lo cual ya dice algo sobre la moral colectiva - o sobre las novelas, no hay consenso.

La pregunta que Camus no respondió - quizás porque era más honesto que nosotros, o quizás porque estaba jugando en ese momento - es si ese aprendizaje moral es igualitario por naturaleza, o si el campo de juego es, en realidad, el primer laboratorio donde la sociedad practica su relación con la diferencia. Porque en el deporte, a diferencia de muchos ideales sociales, la desigualdad no se esconde: se exhibe, se mide, se aplaude y, en el mejor de los casos, se vende en camiseta.

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George Orwell, con la generosidad de quien no teme la incomodidad, lo formuló sin anestesia: “El deporte serio no tiene nada que ver con el juego limpio. Está vinculado al odio, la envidia, la jactancia y el placer sádico de presenciar la violencia. En otras palabras, es guerra, sin disparos.” La observación es de 1945. Que todavía sorprenda a alguien en 2026 es, en sí mismo, un diagnóstico.

Si el deporte es guerra sin disparos, el deportista no es un educador: es un soldado que no sabe que lo es. Y el estadio no es un templo del cuerpo - es el Coliseo con mejor iluminación y servicio de cerveza.

EL CUERPO QUE EL ESTADO NECESITA, PERO NO EXPLICA

Antonio Gramsci, quien tuvo tiempo de pensar en las cárceles de Mussolini lo que los hombres libres no se permiten pensar (porque los hombres libres, en promedio, ven el partido), apuntó que “el futbol es el reino de la lealtad humana ejercida al aire libre.” La frase es casi tierna, viniendo de alguien que teorizaba la hegemonía cultural como mecanismo de dominación. Pero es exacta: el Estado siempre ha entendido el deporte mejor que los propios deportistas, que es la misma razón por la que el Estado existe.

La paradoja es elegante en su cinismo: los regímenes que más predicaron la igualdad entre los hombres fueron, históricamente, los más obsesionados con producir individuos extraordinarios en el deporte. La Unión Soviética ganaba medallas olímpicas con una eficiencia que el mercado libre jamás igualó, lo cual nadie en el mercado libre mencionó demasiado. Cuba perfeccionó el boxeo hasta convertirlo en poesía y en argumento político simultáneamente, que es probablemente la única forma de hacer poesía que no pierde dinero.

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Pierre Bourdieu observó que el campo deportivo, como todo campo social, es un espacio de lucha donde se producen y reproducen las formas del capital - no solo económico, sino simbólico, corporal, cultural. “El cuerpo es la objetivación más indiscutible del gusto de clase”, escribió, y quien haya visto la diferencia entre un club de tenis en una colonia residencial y una cancha de tierra en la periferia, sabe que Bourdieu no exageraba - aunque probablemente se habría citado a sí mismo de haberlo visto.

Jean-Marie Brohm fue más directo: el deporte moderno es una institución que reproduce los valores de la sociedad de rendimiento - competencia, jerarquía, espectáculo. El cuerpo del atleta no es un sujeto. Es un medio de producción con piernas. Y, si tiene suerte, con patrocinador de zapatillas.

LA DIFERENCIA COMO SABER, NO COMO DERROTA

Y, sin embargo - aquí es donde la paradoja se vuelve productiva, aunque el lector tiene todo el derecho de desconfiar de los argumentos que de repente se vuelven productivos - ningún pensamiento igualitario ha podido suprimir la diferencia en el deporte sin suprimir también el deporte. Porque el deporte, en su estructura más desnuda, es la demostración cotidiana de que los cuerpos no son iguales, de que el talento existe, de que hay quien puede y quien no puede, y de que esa realidad es anterior a cualquier ideología, aunque varias ideologías han muerto sin admitirlo.

Friedrich Nietzsche, que nunca fue sutil cuando podía ser contundente, lo expresó en términos que la academia del movimiento humano todavía no sabe bien cómo citar sin ponerse colorada: “El hombre es algo que debe ser superado.” No en abstracto. En acto. En el campo. En el cuerpo. En el cronómetro, que es el único filósofo que nunca miente.

La pregunta que permanece - y que ninguna de estas citas resuelve, porque las preguntas que importan no se resuelven con citas, lo cual debería preocupar a quienes hacemos columnas - es qué hacemos con esa diferencia inevitable. Si la convertimos en mercancía, tenemos el deporte profesional que conocemos: brillante, alienante y completamente ajeno a la pedagogía. Si la aplastamos en nombre de la igualdad, no tenemos igualdad: tenemos mediocridad administrada, que es la forma más cara de llegar al mismo resultado.

Hay, quizás, una tercera posibilidad: entender la diferencia como conocimiento. El deportista que corre más rápido no es mejor ser humano - es mejor evidencia. Es el caso extremo que le permite a la ciencia del movimiento entender qué es posible, y a la educación usarlo como referente, no como mercancía ni como excepción vergonzante.

Que eso sea o no suficiente para justificar que veintidós hombres persigan un balón durante noventa minutos mientras el resto del mundo los observa con una intensidad que no dedica a ningún otro problema colectivo...

Es una pregunta para otro artículo.

O para ninguno.