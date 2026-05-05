Tigres vs Nashville: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Concachampions 2026

Tigres vs Nashville Los dirigidos por Guido Pizarro buscan mantener la ventaja en el marcador global para avanzar a la gran final de la Concachampions (Crónica Digital)

Tigres UANL y Nashville SC disputan hoy la semifinal de vuelta en el Estadio Universitario. Este partido definirá al primer finalista de la Copa de Campeones de Concacaf 2026. A continuación, te contamos todos los detalles del encuentro: horario y dónde ver en vivo el juego de la Concachampions.

El conjunto regiomontano regresa a casa con una ventaja mínima, luego de imponerse por 1-0 en territorio estadounidense en la Concacaf Champions Cup. Del otro lado, el cuadro de la MLS afronta el reto de revertir la eliminatoria en una de las plazas más complicadas del futbol de la zona.

Previa y pronóstico Tigres vs Nashville | Semifinal de ida de la Concachampions 2026

La ventaja obtenida por Tigres en la ida cambia por completo el panorama de la serie. El gol de Ángel Correa en Tennessee le permite al conjunto felino manejar distintos escenarios, incluso con la posibilidad de avanzar con un empate, siempre que mantenga el control del marcador global.

Nashville, por su parte, necesita un partido casi perfecto. El conjunto estadounidense ya demostró que puede competir en México tras eliminar al América como visitante en rondas previas.

Sin embargo, el empate reciente en la MLS cortó su inercia positiva. La posible ausencia de su delantero Sam Surridge reduce su margen ofensivo, obligando a figuras como Hany Mukhtar a asumir mayor protagonismo.

El pronóstico apunta a un duelo cerrado, con Tigres administrando la ventaja y Nashville buscando espacios para golpear. Se perfila un empate en el partido de hoy en el Estadio Universitario.

¿A qué hora juegan Tigres vs Nashville hoy?

El horario de inicio está programado para las 19:30 horas, tiempo del centro de México,

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Tigres vs Nashville?

La transmisión en vivo del Tigres vs Nashville estará disponible a través de la plataforma FOX One.

¿Cuál es el criterio de desempate en Concachampions?

Las reglas son claras en esta fase. El principal criterio de desempate será el equipo con más goles de visitante, si persiste la igualada, habrá tiempos extra y como último recurso habrá una tanda de penales.

Alineaciones probables Tigres vs Nashville

Para este compromiso, Tigres perfila una alineación con Nahuel Guzmán en la portería; Jesús Garza, Rómulo Zwarg, Jesús Angulo y Francisco Reyes en defensa; César Araujo y Juan Brunetta en el mediocampo; Diego Lainez, Ángel Correa y Fernando Gorriarán en la generación ofensiva, con Rodrigo Aguirre como referente en ataque.

Nashville, en tanto, saldría con Brian Schwake bajo los tres palos; Andy Najar, Jeisson Andrés Palacios, Maxwell Woledzi y Daniel Lovitz en la zaga; Cristian Espinoza, Matthew Corcoran, Patrick Yazbek y Ahmed Qasem en el medio sector; dejando en punta a Hany Mukhtar junto a Warren Madrigal.