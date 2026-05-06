México gana medalla de bronce en Copa del Mundo de Tiro con Arco en Shanghái

World Archery en Shanghái,. El equipo mexicano de arco compuesto femenil logra su segunda medalla de bronce de la temporada en el Serial Copas del Mundo 2026. (Conade)

El equipo mexicano de tiro con arco compuesto femenil alcanzó medalla de bronce en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Shanghái 2026, con sus integrantes Maya Becerra, Dafne Quintero y Ana Hernández.

Las mexicanas se impusieron en la lucha por la presea del tercer lugar por

232-226 a sus similares de Corea de Sur Jungyoon Park, Yeonseo Kang y Park Yerin.

Para llegar al bronce, el equipo tricolor avanzó bye la primera ronda, después superó en 4tos de final al conjunto de Gran Bretaña en flecha de desempate y cayó en semifinales frente Turquía por 228-232 para después imponerse a Corea del Sur en la lucha por el metal de bronce.

La tercia Becerra, Quintero y Hernández repitió el bronce que ganó hace unas semanas en la primera etapa del Serial Copas del Mundo de World Archery, realizada en Puebla.

El equipo mexicano de arco compuesto varonil, conformado por Sebastián García, Rodrigo González y Lot Máximo Ortiz, no logró avanzar a la zona de medallas al quedarse en la segunda etapa, luego de caer 234-235 frente al equipo de China.

En las clasificaciones del arco recurvo las medallistas olímpicas Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez fueron las más destacadas con el 6to. y 8vo. lugar, respectivamente.

En unas horas más se disputarán las eliminatorias por equipos en arco recurvo ambas ramas y equipos mixtos en recurvo y compuesto.